¿Te gustaría hacer pan ciabatta? Con esta receta obtendrás el más sabroso

Cómo hacer pan ciabatta
Lea más: Focaccia de cebolla y romero: el pan más aromático que podés hornear hoy
Pan ciabatta
- Plato: Entrada
- Receta: italiana
- Para: Para 8 porciones
Ingredientes
- 500 gramos de harina 000
- 3 cucharaditas de sal
- 325 centímetros cúbicos de agua tibia
- 10 gramos de levadura instantánea
- 1 cucharadita de extracto de malta
- 30 centímetros cúbicos de aceite de oliva
Elaboración paso a paso
- Mezclar en un bol la harina con la sal; hacer un hueco y disponer allí la mitad del agua tibia, la levadura, el extracto de malta y el aceite. Unir de a poco, integrando con la harina.
- Formar una masa blanda, trabajarla unos minutos, espolvorear con la harina y cubrir con papel film. Dejar descansar durante 30 minutos.
- Dividir la masa en 8 partes y bollear. Cubrir y dejar reposar durante 20 minutos.
- Desgasificar y estirar con las manos dándoles forma plana y relativamente alargada.
- Colocar sobre placas apenas enharinadas, cubrir y dejar leudar al doble de su volumen.
- Hornear a 200 ºC, durante 40 minutos.