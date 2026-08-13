Gastronomía

¿Te gustaría hacer pan ciabatta? Con esta receta obtendrás el más sabroso

Prepará esta sencilla receta de pan ciabatta y sentite como todo un panadero en casa. Este pan es ideal para sándwiches con diferentes tipos de rellenos, y tiene una textura suave por dentro y crocante por fuera. ¿Te lo vas a perder?

Por ABC Color
25 de noviembre de 2021 a la - 15:35
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Sándwiches con pan ciabatta.
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Cómo hacer pan ciabatta

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Pan ciabatta

  • Plato: Entrada
  • Receta: italiana
  • Para: Para 8 porciones

Ingredientes

  • 500 gramos de harina 000
  • 3 cucharaditas de sal
  • 325 centímetros cúbicos de agua tibia
  • 10 gramos de levadura instantánea
  • 1 cucharadita de extracto de malta
  • 30 centímetros cúbicos de aceite de oliva

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar en un bol la harina con la sal; hacer un hueco y disponer allí la mitad del agua tibia, la levadura, el extracto de malta y el aceite. Unir de a poco, integrando con la harina.
  2. Formar una masa blanda, trabajarla unos minutos, espolvorear con la harina y cubrir con papel film. Dejar descansar durante 30 minutos.
  3. Dividir la masa en 8 partes y bollear. Cubrir y dejar reposar durante 20 minutos.
  4. Desgasificar y estirar con las manos dándoles forma plana y relativamente alargada.
  5. Colocar sobre placas apenas enharinadas, cubrir y dejar leudar al doble de su volumen.
  6. Hornear a 200 ºC, durante 40 minutos.

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