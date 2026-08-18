Cómo lograr las papas chips más crujientes: receta fácil y rápida

Cómo hacer papas chips crujientes
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Papas chips
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 papa grande
- ¾ taza de vinagre
- Aceite de girasol para freír
- Sal fina
- Papel aluminio
- Rocío vegetal o aceite en spray
Elaboración paso a paso
- Cortar la papa pelada en rebanadas muy finas con cuchillo o con mandolina.
- Poner las rodajas de papa en remojo en el vinagre por 2 horas.
- Pasado el tiempo, escurrirlas y secarlas con papel o con un paño.
- Poner a calentar el aceite bien caliente e incorporar pequeños grupos de rodajas de papa.
- Darlas vuelta a cada una hasta que se tornen doradas. El tiempo de cocción varía de acuerdo al tamaño y grosor de las papas. Sin embargo, el promedio para freír un grupo de papas es de 3 a 5 minutos.
- Para que las papas estén más crocantes, retirarlas y dejarlas enfriar.
- Precalentar el horno a 200° C. Colocar papel aluminio en dos bandejas y engrasarlas con un poco de rocío vegetal o aceite en spray.
- Hornear las papas por 15 minutos. Retirarlas del horno y espolvorearlas con un poco de sal.
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