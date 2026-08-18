Gastronomía

Cómo lograr las papas chips más crujientes: receta fácil y rápida

Las papas fritas son perfectas para picar. Prepará las tuyas con esta receta de chips crujientes que podrás acompañar con kétchup, mayonesa, queso cremoso o la salsa de tu preferencia.

Por ABC Color
22 de octubre de 2021 a la - 16:10
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Papas chips.
Papas chips.Shutterstock

Cómo hacer papas chips crujientes

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Papas chips

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 papa grande
  • ¾ taza de vinagre
  • Aceite de girasol para freír
  • Sal fina
  • Papel aluminio
  • Rocío vegetal o aceite en spray

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la papa pelada en rebanadas muy finas con cuchillo o con mandolina.
  2. Poner las rodajas de papa en remojo en el vinagre por 2 horas.
  3. Pasado el tiempo, escurrirlas y secarlas con papel o con un paño.
  4. Poner a calentar el aceite bien caliente e incorporar pequeños grupos de rodajas de papa.
  5. Darlas vuelta a cada una hasta que se tornen doradas. El tiempo de cocción varía de acuerdo al tamaño y grosor de las papas. Sin embargo, el promedio para freír un grupo de papas es de 3 a 5 minutos.
  6. Para que las papas estén más crocantes, retirarlas y dejarlas enfriar.
  7. Precalentar el horno a 200° C. Colocar papel aluminio en dos bandejas y engrasarlas con un poco de rocío vegetal o aceite en spray.
  8. Hornear las papas por 15 minutos. Retirarlas del horno y espolvorearlas con un poco de sal.

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