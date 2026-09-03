Prepará el mejor matambre de cerdo a la pizza en pocos pasos

Cómo hacer matambre de cerdo a la pizza
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Matambre de cerdo a la pizza
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 matambre de cerdo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 taza de salsa de tomate
- 2 tazas de mozzarella rallada
- 1 tomate en rodajas
- media taza de aceitunas en rodajas
- 2 cucharadas de queso parmesano rallado
Elaboración paso a paso
- Encender la parrilla y lograr brasas medias.
- Untar el matambre de cerdo con 2 cucharadas de aceite de oliva.
- Condimentar con 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de pimienta negra y 1 cucharadita de orégano seco.
- Colocar el matambre con la grasa hacia abajo y asar 20 minutos.
- Dar vuelta el matambre y asar 15 minutos.
- Volver a dar vuelta el matambre y esparcir 1 taza de salsa de tomate sobre la superficie.
- Cubrir con 2 tazas de mozzarella rallada, 1 tomate en rodajas y media taza de aceitunas en rodajas.
- Tapar la parrilla o cubrir con una campana y cocinar 10 minutos, hasta fundir el queso.
- Espolvorear con 2 cucharadas de queso parmesano rallado y retirar.
- Reposar 5 minutos, cortar y servir.
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