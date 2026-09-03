Gastronomía

Prepará el mejor matambre de cerdo a la pizza en pocos pasos

El matambre de cerdo a la pizza se prepara con carne jugosa y una mezcla de sabores irresistibles. Este plato, ideal para reuniones familiares, sorprenderá a todos con su sencillez y sabor. Animate a prepararlo.

Por ABC Color
03 de septiembre de 2026 a la - 13:00
Matambre de cerdo a la pizza.
Matambre de cerdo a la pizza.Shutterstock

Cómo hacer matambre de cerdo a la pizza

Lea más: Hacé una “pizza bianca”, la deliciosa pizza que no lleva salsa de tomate

Matambre de cerdo a la pizza

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 matambre de cerdo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 taza de salsa de tomate
  • 2 tazas de mozzarella rallada
  • 1 tomate en rodajas
  • media taza de aceitunas en rodajas
  • 2 cucharadas de queso parmesano rallado

Elaboración paso a paso

  1. Encender la parrilla y lograr brasas medias.
  2. Untar el matambre de cerdo con 2 cucharadas de aceite de oliva.
  3. Condimentar con 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de pimienta negra y 1 cucharadita de orégano seco.
  4. Colocar el matambre con la grasa hacia abajo y asar 20 minutos.
  5. Dar vuelta el matambre y asar 15 minutos.
  6. Volver a dar vuelta el matambre y esparcir 1 taza de salsa de tomate sobre la superficie.
  7. Cubrir con 2 tazas de mozzarella rallada, 1 tomate en rodajas y media taza de aceitunas en rodajas.
  8. Tapar la parrilla o cubrir con una campana y cocinar 10 minutos, hasta fundir el queso.
  9. Espolvorear con 2 cucharadas de queso parmesano rallado y retirar.
  10. Reposar 5 minutos, cortar y servir.

Lea más: Hacé estas sabrosas brochetas de cerdo con piña a la parrilla