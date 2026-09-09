Este es el paso a paso definitivo para preparar el mejor cerdo desmechado

El cerdo desmechado, un plato irresistible, se ha convertido en favorito en reuniones. Aprendé las técnicas y tiempos de cocción necesarios para lograr una carne tierna y llena de sabor, que podés utilizar en sándwiches, como relleno, o alplatocon acompañantes de tu elección.