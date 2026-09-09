Este es el paso a paso definitivo para preparar el mejor cerdo desmechado

Cómo hacer cerdo desmechado
Lea más: Cómo hacer un costillar de cerdo caramelizado usando solo tu freidora de aire
Cerdo desmechado
Ingredientes
- 1 kilogramo de paleta de cerdo
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cebolla blanca
- 3 dientes de ajo
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 2 hojas de laurel
- 2 cucharaditas de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra molida
- 2 tazas de caldo de pollo
- 1 taza de jugo de naranja
- 1 cucharada de vinagre
Elaboración paso a paso
- Cortar la cebolla y picar el ajo.
- Calentar el aceite en una olla amplia a fuego medio-alto.
- Sellar la paleta de cerdo por 3 a 4 minutos por lado hasta dorar.
- Añadir la cebolla, el ajo, el comino, el pimentón, el laurel, la sal y la pimienta, y mezclar por 1 minuto.
- Incorporar el caldo de pollo, el jugo de naranja y el vinagre, y llevar a hervor.
- Cocinar a fuego bajo con la olla tapada por 1 hora 30 minutos a 2 horas, volteando la carne a la mitad del tiempo, hasta que esté muy tierna.
- Retirar la carne y desmechar con 2 tenedores.
- Reducir el líquido de cocción a fuego medio por 5 a 10 minutos si es necesario, y devolver el cerdo desmechado a la olla para mezclar y calentar por 2 minutos.
Lea más: Así podés hacer la mejor carne desmechada de Wagyu con salsa barbacoa