Gastronomía

Este es el paso a paso definitivo para preparar el mejor cerdo desmechado

El cerdo desmechado, un plato irresistible, se ha convertido en favorito en reuniones. Aprendé las técnicas y tiempos de cocción necesarios para lograr una carne tierna y llena de sabor, que podés utilizar en sándwiches, como relleno, o alplatocon acompañantes de tu elección.

Por ABC Color
09 de septiembre de 2026 a la - 13:00
Cerdo desmechado.
Cerdo desmechado.Shutterstock

Cómo hacer cerdo desmechado

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Cerdo desmechado

Ingredientes

  • 1 kilogramo de paleta de cerdo
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cebolla blanca
  • 3 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 2 hojas de laurel
  • 2 cucharaditas de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra molida
  • 2 tazas de caldo de pollo
  • 1 taza de jugo de naranja
  • 1 cucharada de vinagre

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la cebolla y picar el ajo.
  2. Calentar el aceite en una olla amplia a fuego medio-alto.
  3. Sellar la paleta de cerdo por 3 a 4 minutos por lado hasta dorar.
  4. Añadir la cebolla, el ajo, el comino, el pimentón, el laurel, la sal y la pimienta, y mezclar por 1 minuto.
  5. Incorporar el caldo de pollo, el jugo de naranja y el vinagre, y llevar a hervor.
  6. Cocinar a fuego bajo con la olla tapada por 1 hora 30 minutos a 2 horas, volteando la carne a la mitad del tiempo, hasta que esté muy tierna.
  7. Retirar la carne y desmechar con 2 tenedores.
  8. Reducir el líquido de cocción a fuego medio por 5 a 10 minutos si es necesario, y devolver el cerdo desmechado a la olla para mezclar y calentar por 2 minutos.

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