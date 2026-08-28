Taste Atlas destaca el pastel mandi’o, plato típico paraguayo

En su publicación, Taste Atlas destaca la particularidad de ese tipo de empanada elaborada a base de mandioca y el hecho de que esa receta hace que el pastel mandi’o sea naturalmente libre de gluten, a diferencia de las empanadas tradicionales de la región.
La publicación va acompañada de un video en el que el ‘influencer’ y chef paraguayo Guido Penayo prepara el tradicional plato y explica en guaraní su forma de preparación.
Lea más: El vori vori se corona como la mejor comida del mundo
No es la primera vez que Taste Atlas destaca la comida tradicional paraguaya, ya que recientemente dio similar resalte al cocido quemado.
Además, en 2025 calificó al vorí vorí paraguayo como el mejor plato del mundo.
Video: mirá el secreto del cocido quemado que se volvió viral en el Taste Atlas