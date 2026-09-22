Gastronomía

Torta brownie con mousse de chocolate: un postre irresistible para los más golosos

Receta de torta de chocolate, el postre perfecto para cualquier celebración o una simple reunión de fin de semana. Todos querrán probarla.

Por ABC Color
21 de noviembre de 2021 a la - 15:40
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Torta brownie con mousse de chocolate.
Torta brownie con mousse de chocolate.Rein Studio

Cómo hacer una torta brownie con mousse de chocolate

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Torta brownie con mousse de chocolate

  • Plato: Postre
  • Para: Para 8 porciones

Ingredientes

Para la base de brownie:

  • 125 gramos de manteca
  • 80 gramos de chocolate semiamargo picado
  • 10 centímetros cúbicos de crema de leche
  • 2 huevos
  • 155 gramos de azúcar
  • 55 gramos de harina 0000
  • 50 gramos de nueces
  • 50 gramos de almendras

Para el relleno de mousse:

  • 250 gramos de chocolate semiamargo
  • 25 gramos de manteca pomada
  • 8 claras de huevo
  • 35 gramos de azúcar

Elaboración paso a paso

  1. Para la base derretir la manteca con el chocolate picado a baño María; agregar la crema. Emulsionar los huevos con los azúcares a punto letra, unir ambas preparaciones e incorporar la harina tamizada y los frutos secos picados. Verter en molde enmantecado y enharinado y hornear a 180 º C por 15 minutos.
  2. Para la mousse de chocolate derretir el chocolate a baño María y agregar la manteca pomada. Aparte, preparar un merengue italiano con las claras y el azúcar, incorporar delicadamente a la preparación anterior.
  3. Para el armado colocar en una cintura la base de brownie; encima verter la mousse; alisar y congelar.
  4. Al servir, decorar con dulce de leche, crema chantillí y granas de chocolate.

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