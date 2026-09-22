Torta brownie con mousse de chocolate: un postre irresistible para los más golosos

Cómo hacer una torta brownie con mousse de chocolate
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Torta brownie con mousse de chocolate
- Plato: Postre
- Para: Para 8 porciones
Ingredientes
Para la base de brownie:
- 125 gramos de manteca
- 80 gramos de chocolate semiamargo picado
- 10 centímetros cúbicos de crema de leche
- 2 huevos
- 155 gramos de azúcar
- 55 gramos de harina 0000
- 50 gramos de nueces
- 50 gramos de almendras
Para el relleno de mousse:
- 250 gramos de chocolate semiamargo
- 25 gramos de manteca pomada
- 8 claras de huevo
- 35 gramos de azúcar
Elaboración paso a paso
- Para la base derretir la manteca con el chocolate picado a baño María; agregar la crema. Emulsionar los huevos con los azúcares a punto letra, unir ambas preparaciones e incorporar la harina tamizada y los frutos secos picados. Verter en molde enmantecado y enharinado y hornear a 180 º C por 15 minutos.
- Para la mousse de chocolate derretir el chocolate a baño María y agregar la manteca pomada. Aparte, preparar un merengue italiano con las claras y el azúcar, incorporar delicadamente a la preparación anterior.
- Para el armado colocar en una cintura la base de brownie; encima verter la mousse; alisar y congelar.
- Al servir, decorar con dulce de leche, crema chantillí y granas de chocolate.
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