Gastronomía

Saure Donauwelle: una torta alemana que tenés que probar

Receta de Saure Donauwelle, una torta alemana diferente. Ideal como postre o para la hora del café.

Por ABC Color
06 de agosto de 2022 a la - 10:00
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Torta Saure Donauwelle (Ola ácida del Danubio).
Torta Saure Donauwelle (Ola ácida del Danubio).Shutterstock

Cómo hacer una torta Saure Donauwelle

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Torta Saure Donauwelle (Ola ácida del Danubio)

  • Plato: Postre
  • Receta: alemana
  • Para: Para 25 porciones

Ingredientes

Masa

  • 200 gramos de manteca
  • 200 gramos de azúcar
  • ½ cucharada de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 6 huevos medianos
  • 225 gramos de harina
  • 1 cucharada grande de cacao
  • 2 cucharadita de polvo de hornear
  • 2 cucharadas de leche
  • 2 frascos de cerezas ácidas

Cobertura de crema

  • 1 paquete de gelatina sin sabor
  • 2 vasos de crema ácida
  • 150 gramos de azúcar
  • 3 cucharadas de jugo de limón
  • 500 mililitros de crema de leche

Cobertura de gelatina roja

  • 500 mililitros del jugo de cerezas
  • 1 paquete de gelatina de cereza

Elaboración paso a paso

  1. Para la masa batir la manteca hasta quede cremosa; poco a poco agregar el azúcar, la vainilla y la sal. Luego poner los huevos uno por uno batiendo cada huevo por 30 segundos. Agregar poco a poco la harina, el cacao y el polvo de hornear. Finalmente agregar la leche.
  2. Colar las cerezas y guardar su jugo. Agregar las cerezas a la masa.
  3. Enmantecar una bandeja con borde desarmable y volcar la mezcla.
  4. Hornear a 180 ºC por unos 25 minutos. Verificar si la masa está bien cocinada, si no, hornear unos minutos más.
  5. Sacar la torta del horno y dejar enfriar.
  6. Para la cobertura de crema mojar la gelatina en un poco de agua, batir la crema ácida con el azúcar y el jugo de limón y, aparte, batir la crema de leche. Luego mezclar los batidos con la gelatina y repartir esta crema por encima de la masa. Colocar la torta por media hora en la heladera para que se enfríe bien.
  7. Para la cobertura de gelatina roja: preparar la gelatina de cereza con el jugo de cereza guardado. Colocar la gelatina roja de cereza despacito sobre la crema y llevar nuevamente a la heladera. Una vez bien fría la capa superior de la gelatina de cereza se puede quitar el borde desarmable. Limpiar los bordes y, si se desea, se puede decorar la torta y los bordes con chantillí.

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