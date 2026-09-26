Saure Donauwelle: una torta alemana que tenés que probar

Cómo hacer una torta Saure Donauwelle
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Torta Saure Donauwelle (Ola ácida del Danubio)
- Plato: Postre
- Receta: alemana
- Para: Para 25 porciones
Ingredientes
Masa
- 200 gramos de manteca
- 200 gramos de azúcar
- ½ cucharada de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 6 huevos medianos
- 225 gramos de harina
- 1 cucharada grande de cacao
- 2 cucharadita de polvo de hornear
- 2 cucharadas de leche
- 2 frascos de cerezas ácidas
Cobertura de crema
- 1 paquete de gelatina sin sabor
- 2 vasos de crema ácida
- 150 gramos de azúcar
- 3 cucharadas de jugo de limón
- 500 mililitros de crema de leche
Cobertura de gelatina roja
- 500 mililitros del jugo de cerezas
- 1 paquete de gelatina de cereza
Elaboración paso a paso
- Para la masa batir la manteca hasta quede cremosa; poco a poco agregar el azúcar, la vainilla y la sal. Luego poner los huevos uno por uno batiendo cada huevo por 30 segundos. Agregar poco a poco la harina, el cacao y el polvo de hornear. Finalmente agregar la leche.
- Colar las cerezas y guardar su jugo. Agregar las cerezas a la masa.
- Enmantecar una bandeja con borde desarmable y volcar la mezcla.
- Hornear a 180 ºC por unos 25 minutos. Verificar si la masa está bien cocinada, si no, hornear unos minutos más.
- Sacar la torta del horno y dejar enfriar.
- Para la cobertura de crema mojar la gelatina en un poco de agua, batir la crema ácida con el azúcar y el jugo de limón y, aparte, batir la crema de leche. Luego mezclar los batidos con la gelatina y repartir esta crema por encima de la masa. Colocar la torta por media hora en la heladera para que se enfríe bien.
- Para la cobertura de gelatina roja: preparar la gelatina de cereza con el jugo de cereza guardado. Colocar la gelatina roja de cereza despacito sobre la crema y llevar nuevamente a la heladera. Una vez bien fría la capa superior de la gelatina de cereza se puede quitar el borde desarmable. Limpiar los bordes y, si se desea, se puede decorar la torta y los bordes con chantillí.
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