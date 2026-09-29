Cuál es la leyenda del Karai Octubre y por qué se come el jopara en Paraguay

Qué dice la leyenda del Karai Octubre

“Una versión es la que introducen los jesuitas entre los indígenas. Octubre, noviembre y diciembre eran épocas de pocas cosechas, y, entonces, ellos, en las reducciones, lo que hicieron fue crear algo como para que el nativo pueda ahorrar en cereales, granos y guardarlos en sus casas para que en esa época, en que no hay buenas cosechas, pudieran tener alimento para ingerir”, comienza relatando el chef Vidal Domínguez.

El mismo indica que los indígenas estaban acostumbrados a comer, comer y comer hasta terminar todo y, entonces, los jesuitas crearon la leyenda del Karai Octubre, que trata sobre un ser que se acerca a las casas, mira por las ventanas y si no ve una olla con porotos y locro blanco echa una maldición de miseria para los meses venideros.

“Esa es la razón por la que los jesuitas crearon esta leyenda, para que los nativos guardaran los granos suficientes para tener en los meses que no hay buena cosecha. De allí viene esta costumbre que se afianzó en el Paraguay y todo el nordeste argentino también, en donde hay que tener cuidado porque el Karai Octubre tiene que encontrar que hay una olla con locro y poroto y un guiso encaldado, que se prepara todos los 1 de octubre, porque si no, es como que te echa una maldición y eso ya se queda ahí; en esa casa se queda la miseria”, recalca.

Lea más: Karai Octubre representa la miseria, el hambre y la escasez en el campo

También cuenta que existe otra versión, y esta la está encarando en su libro. Explica que, cuando llegaron los españoles, en 1537 “los nativos ya tenían ese caldo de locro con poroto, es decir, ya era parte de su gastronomía carioguaraní. Lo que los españoles hacen al llegar a nuestras tierras es introducir la leche, el queso, los huevos y algunas verduras, es decir, la fusión de esos insumos españoles es lo que se inserta mucho dentro de lo que era la cocina nativa carioguaraní”.

Prosigue diciendo que lo que no tenían era ese trasfondo que le dieron los jesuitas; la historia, la leyenda, que se quedó como algo típico del Paraguay: que llega el Karai Octubre y que el 1 de octubre se debe comer el jopara.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Qué significa jopara y cómo se prepara

Jopara significa mezcla; en este caso, del locro (el grano de maíz) con los porotos. Y también lleva zapallo y otras verduras, comenta el chef y agrega que el jopara morotî es el jopara kesu (que vendría a ser la mezcla del poroto con el locro con el queso Paraguay y algunos le ponen también leche o suero, algunas verduras, algunos vegetales).

Lea más: Habilitarán muestra artística “Karai Octubre” en la Galería El Mirador de Cambyretá

Tanto el locro como el poroto se ponen en remojo en agua un día antes y, al amanecer del 1 de octubre, desde las 5 o 6 de la mañana ya comienza a hervir en la olla de hierro sobre un fuego de leña o carbón, como para que al mediodía ya se pueda consumir.

El jopara puede ser con carne o una mezcla de carnes, algunos agregan hasta chorizos, y la otra versión es el jopara kesu. Se acompaña con mandioca o tortillas y cerveza.