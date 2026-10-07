Polenta e Osei: un postre típico de Bérgamo, Italia

Cómo hacer Polenta e Osei
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Polenta e Osei
- Plato: Postre
- Receta: Italiana
Ingredientes
- 4 huevos
- 120 gramos de azúcar
- 120 gramos de harina de trigo
- 1 cucharadita de levadura química
- 1 pizca de sal
- 500 mililitros de leche
- 4 yemas de huevo
- 100 gramos de azúcar
- 40 gramos de almidón de maíz
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 100 mililitros de agua
- 80 gramos de azúcar
- 2 cucharadas de licor de ron
- 300 gramos de mazapán
- 1 cucharadita de colorante alimentario amarillo
- 100 gramos de chocolate negro
- 6 figuritas de chocolate en forma de pájaro
- 2 cucharadas de azúcar glas
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Batir los huevos con 120 gramos de azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y pálida.
- Incorporar la harina, la levadura química y la sal con movimientos envolventes.
- Verter la masa en un molde semiesférico o redondo de 18 centímetros previamente engrasado.
- Hornear durante 25 minutos, retirar del horno y dejar enfriar por completo.
- Calentar la leche con el extracto de vainilla hasta que esté a punto de hervir.
- Batir las yemas de huevo con 100 gramos de azúcar y el almidón de maíz.
- Añadir la leche caliente poco a poco a la mezcla de yemas sin dejar de batir.
- Cocinar la crema a fuego medio, remover hasta espesar y dejar enfriar cubierta con film transparente.
- Hervir el agua con 80 gramos de azúcar durante 3 minutos y dejar enfriar.
- Incorporar el licor de ron al almíbar.
- Cortar el bizcocho en 3 capas horizontales.
- Humedecer las capas de bizcocho con el almíbar de ron.
- Rellenar las capas con la crema pastelera y reconstruir el bizcocho en forma de cúpula.
- Teñir el mazapán con el colorante alimentario amarillo hasta obtener un color uniforme.
- Estirar el mazapán en una lámina fina y cubrir completamente la cúpula de bizcocho.
- Fundir el chocolate negro al baño maría o en intervalos cortos de microondas.
- Decorar el postre con el chocolate fundido y colocar las figuritas de chocolate en forma de pájaro sobre la superficie.
- Espolvorear el azúcar glas antes de servir.
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