Gastronomía

Polenta e Osei: un postre típico de Bérgamo, Italia

La polenta e osei es uno de los grandes clásicos de Bérgamo: un plato de raíces campesinas cuyo nombre, «polenta y pájaros», conserva la huella de una cocina ligada al territorio.

Por ABC Color
07 de octubre de 2026 a la - 13:00
Polenta e Osei.
Polenta e Osei.Shutterstock

Cómo hacer Polenta e Osei

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Polenta e Osei

  • Plato: Postre
  • Receta: Italiana

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 120 gramos de azúcar
  • 120 gramos de harina de trigo
  • 1 cucharadita de levadura química
  • 1 pizca de sal
  • 500 mililitros de leche
  • 4 yemas de huevo
  • 100 gramos de azúcar
  • 40 gramos de almidón de maíz
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 100 mililitros de agua
  • 80 gramos de azúcar
  • 2 cucharadas de licor de ron
  • 300 gramos de mazapán
  • 1 cucharadita de colorante alimentario amarillo
  • 100 gramos de chocolate negro
  • 6 figuritas de chocolate en forma de pájaro
  • 2 cucharadas de azúcar glas

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Batir los huevos con 120 gramos de azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y pálida.
  3. Incorporar la harina, la levadura química y la sal con movimientos envolventes.
  4. Verter la masa en un molde semiesférico o redondo de 18 centímetros previamente engrasado.
  5. Hornear durante 25 minutos, retirar del horno y dejar enfriar por completo.
  6. Calentar la leche con el extracto de vainilla hasta que esté a punto de hervir.
  7. Batir las yemas de huevo con 100 gramos de azúcar y el almidón de maíz.
  8. Añadir la leche caliente poco a poco a la mezcla de yemas sin dejar de batir.
  9. Cocinar la crema a fuego medio, remover hasta espesar y dejar enfriar cubierta con film transparente.
  10. Hervir el agua con 80 gramos de azúcar durante 3 minutos y dejar enfriar.
  11. Incorporar el licor de ron al almíbar.
  12. Cortar el bizcocho en 3 capas horizontales.
  13. Humedecer las capas de bizcocho con el almíbar de ron.
  14. Rellenar las capas con la crema pastelera y reconstruir el bizcocho en forma de cúpula.
  15. Teñir el mazapán con el colorante alimentario amarillo hasta obtener un color uniforme.
  16. Estirar el mazapán en una lámina fina y cubrir completamente la cúpula de bizcocho.
  17. Fundir el chocolate negro al baño maría o en intervalos cortos de microondas.
  18. Decorar el postre con el chocolate fundido y colocar las figuritas de chocolate en forma de pájaro sobre la superficie.
  19. Espolvorear el azúcar glas antes de servir.

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