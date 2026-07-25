Fácil y delicioso: aprendé a hacer postre Malpua en casa

Cómo hacer un postre Malpua
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Malpua
- Plato: Postre
- Receta: India
Ingredientes
- 1 taza de harina de trigo
- 2 cucharadas de sémola fina
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de cardamomo molido
- 1 cucharadita de semillas de hinojo
- 1 taza de leche
- 1/2 taza de agua
- 2 tazas de azúcar
- 1 taza de agua
- 1 cucharadita de agua de rosas
- 2 tazas de aceite vegetal
- 2 cucharadas de ghee
- 2 cucharadas de pistachos picados
Elaboración paso a paso
- Mezclar la harina de trigo, la sémola fina, 1 cucharada de azúcar, el polvo de hornear, la sal, el cardamomo y las semillas de hinojo en un bol.
- Añadir la leche y 1/2 taza de agua y batir hasta obtener una masa semilíquida y sin grumos.
- Reposar la masa durante 20 minutos.
- Hervir 1 taza de agua con 2 tazas de azúcar en una cacerola y cocinar durante 8 minutos hasta lograr un almíbar ligeramente espeso.
- Agregar el agua de rosas al almíbar y mantener a fuego muy bajo.
- Calentar el aceite vegetal con el ghee en una sartén amplia a fuego medio.
- Verter porciones de masa con un cucharón pequeño en el aceite caliente para formar discos de 8 a 10 centímetros.
- Freír los discos durante 2 minutos por lado hasta que queden dorados.
- Escurrir los discos y sumergirlos en el almíbar caliente durante 1 minuto.
- Retirar los discos del almíbar, servir y espolvorear con los pistachos picados.