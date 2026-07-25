Gastronomía

Fácil y delicioso: aprendé a hacer postre Malpua en casa

La Malpua, un postre tradicional indio, combina harina, azúcar y especias en un delicioso manjar. Preparado con ingredientes sencillos, este dulce exquisito ha conquistado paladares, especialmente durante festividades. Descubrí el arte de su elaboración.

Por ABC Color
25 de julio de 2026 a la - 13:00
Malpua.
Malpua.Shutterstock

Cómo hacer un postre Malpua

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Malpua

  • Plato: Postre
  • Receta: India

Ingredientes

  • 1 taza de harina de trigo
  • 2 cucharadas de sémola fina
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de cardamomo molido
  • 1 cucharadita de semillas de hinojo
  • 1 taza de leche
  • 1/2 taza de agua
  • 2 tazas de azúcar
  • 1 taza de agua
  • 1 cucharadita de agua de rosas
  • 2 tazas de aceite vegetal
  • 2 cucharadas de ghee
  • 2 cucharadas de pistachos picados

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la harina de trigo, la sémola fina, 1 cucharada de azúcar, el polvo de hornear, la sal, el cardamomo y las semillas de hinojo en un bol.
  2. Añadir la leche y 1/2 taza de agua y batir hasta obtener una masa semilíquida y sin grumos.
  3. Reposar la masa durante 20 minutos.
  4. Hervir 1 taza de agua con 2 tazas de azúcar en una cacerola y cocinar durante 8 minutos hasta lograr un almíbar ligeramente espeso.
  5. Agregar el agua de rosas al almíbar y mantener a fuego muy bajo.
  6. Calentar el aceite vegetal con el ghee en una sartén amplia a fuego medio.
  7. Verter porciones de masa con un cucharón pequeño en el aceite caliente para formar discos de 8 a 10 centímetros.
  8. Freír los discos durante 2 minutos por lado hasta que queden dorados.
  9. Escurrir los discos y sumergirlos en el almíbar caliente durante 1 minuto.
  10. Retirar los discos del almíbar, servir y espolvorear con los pistachos picados.

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