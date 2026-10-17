Meringata casera: paso a paso para preparar este postre italiano

Cómo hacer una meringata
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Meringata
- Plato: Postre
- Receta: Italiana
Ingredientes
- 4 claras de huevo
- 200 gramos de azúcar
- 300 ml de nata para montar
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 200 gramos de frutillas (también se puede hacer con chocolate, frutos secos, etcétera)
- 1 cucharada de azúcar glas
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 100 °C.
- Batir las claras de huevo con la sal hasta formar picos suaves.
- Incorporar el azúcar poco a poco sin dejar de batir hasta obtener un merengue firme y brillante.
- Extender el merengue sobre una bandeja cubierta con papel de horno.
- Hornear el merengue durante 1 hora y 30 minutos.
- Apagar el horno y dejar enfriar el merengue en el interior con la puerta entreabierta.
- Lavar y cortar las frutillas en trozos pequeños.
- Batir la nata con el extracto de vainilla y el azúcar glas hasta que quede firme.
- Trocear el merengue frío en piezas irregulares.
- Mezclar el merengue troceado con la nata montada y las frutillas.
- Repartir la mezcla en una fuente o en copas individuales.
- Refrigerar la meringata durante 1 hora antes de servir.