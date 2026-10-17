Gastronomía

Meringata casera: paso a paso para preparar este postre italiano

La meringata convierte pocos ingredientes en un postre espectacular. Prepararla en casa requiere un poco de paciencia pero no técnicas complicadas.

Por ABC Color
17 de octubre de 2026 - 13:00
Meringata.
Meringata.Shutterstock

Cómo hacer una meringata

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Meringata

  • Plato: Postre
  • Receta: Italiana

Ingredientes

  • 4 claras de huevo
  • 200 gramos de azúcar
  • 300 ml de nata para montar
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 200 gramos de frutillas (también se puede hacer con chocolate, frutos secos, etcétera)
  • 1 cucharada de azúcar glas
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 100 °C.
  2. Batir las claras de huevo con la sal hasta formar picos suaves.
  3. Incorporar el azúcar poco a poco sin dejar de batir hasta obtener un merengue firme y brillante.
  4. Extender el merengue sobre una bandeja cubierta con papel de horno.
  5. Hornear el merengue durante 1 hora y 30 minutos.
  6. Apagar el horno y dejar enfriar el merengue en el interior con la puerta entreabierta.
  7. Lavar y cortar las frutillas en trozos pequeños.
  8. Batir la nata con el extracto de vainilla y el azúcar glas hasta que quede firme.
  9. Trocear el merengue frío en piezas irregulares.
  10. Mezclar el merengue troceado con la nata montada y las frutillas.
  11. Repartir la mezcla en una fuente o en copas individuales.
  12. Refrigerar la meringata durante 1 hora antes de servir.