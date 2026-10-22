Gastronomía

Cómo hacer jerk chicken, un plato emblemático de la cocina caribeña

Receta de jerk chicken, conocido por su mezcla de especias y su sabor picante y ahumado. Este plato tradicional de Jamaica es un ejemplo de cómo la cultura y la comida se entrelazan en esta región tan rica en diversidad.

Por ABC Color
25 de febrero de 2025 - 06:00
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Jerk chicken.
Jerk chicken.Shutterstock

El origen del jerk chicken se remonta a los pueblos indígenas arawak y taíno de Jamaica, quienes desarrollaron una técnica de cocción que consistía en ahumar y asar la carne para preservarla.

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Con la llegada de los africanos esclavizados, se introdujeron nuevas especias, creando la base del condimento jerk que conocemos hoy.

Jerk chicken

  • Plato: Plato principal
  • Receta: jamaiquina

Ingredientes

  • 1 pollo entero(aproximadamente 1,5 kilogramos), cortado en piezas
  • 2 mazos de cebollitas de hoja, picadas
  • 3 dientes de ajo, picados
  • 1 pimiento Scotch Bonneto habanero, sin semillas y picado
  • 1 cucharada de jengibre fresco rallado
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cucharadita de nuez moscada en polvo
  • 1 cucharadita de pimienta de Jamaica en polvo
  • 2 cucharadas de azúcar moreno
  • 1/4 taza de salsa de soja
  • 1/4 taza de zumo de lima recién exprimido
  • 1/4 taza de aceite de oliva
  • Saly pimienta al gusto

Elaboración paso a paso

  1. En un tazón grande, combinar las cebollitas de hoja, el ajo, el pimiento Scotch Bonnet, el jengibre, la canela, la nuez moscada, la pimienta de Jamaica y el azúcar moreno.
  2. Agregar la salsa de soja, el zumo de lima y el aceite de oliva. Mezclar bien para formar una pasta. Sazonar la mezcla con sal y pimienta al gusto.
  3. Cubrir el pollo con el adobo, asegurándote de cubrir bien cada pieza.
  4. Colocar el pollo en una bolsa plástica grande o recipiente sellable. Marinar en la heladera al menos 4 horas, o preferiblemente toda la noche para que absorba bien los sabores.
  5. Sacar el pollo de la heladera y dejar a temperatura ambiente durante unos 30 minutos.
  6. Precalentar la parrilla a fuego medio-alto.
  7. Cocinar el pollo en la parrilla durante 30-40 minutos, volteándolo ocasionalmente, hasta que esté bien cocido y alcance una temperatura interna de 75°C. La piel debe estar crujiente y ligeramente chamuscada.
  8. Servir el jerk chicken caliente, acompañado de arroz con legumbres o una ensalada fresca para un auténtico banquete caribeño.

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