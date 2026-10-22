Cómo hacer jerk chicken, un plato emblemático de la cocina caribeña

El origen del jerk chicken se remonta a los pueblos indígenas arawak y taíno de Jamaica, quienes desarrollaron una técnica de cocción que consistía en ahumar y asar la carne para preservarla.
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Con la llegada de los africanos esclavizados, se introdujeron nuevas especias, creando la base del condimento jerk que conocemos hoy.
Jerk chicken
- Plato: Plato principal
- Receta: jamaiquina
Ingredientes
- 1 pollo entero(aproximadamente 1,5 kilogramos), cortado en piezas
- 2 mazos de cebollitas de hoja, picadas
- 3 dientes de ajo, picados
- 1 pimiento Scotch Bonneto habanero, sin semillas y picado
- 1 cucharada de jengibre fresco rallado
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharadita de nuez moscada en polvo
- 1 cucharadita de pimienta de Jamaica en polvo
- 2 cucharadas de azúcar moreno
- 1/4 taza de salsa de soja
- 1/4 taza de zumo de lima recién exprimido
- 1/4 taza de aceite de oliva
- Saly pimienta al gusto
Elaboración paso a paso
- En un tazón grande, combinar las cebollitas de hoja, el ajo, el pimiento Scotch Bonnet, el jengibre, la canela, la nuez moscada, la pimienta de Jamaica y el azúcar moreno.
- Agregar la salsa de soja, el zumo de lima y el aceite de oliva. Mezclar bien para formar una pasta. Sazonar la mezcla con sal y pimienta al gusto.
- Cubrir el pollo con el adobo, asegurándote de cubrir bien cada pieza.
- Colocar el pollo en una bolsa plástica grande o recipiente sellable. Marinar en la heladera al menos 4 horas, o preferiblemente toda la noche para que absorba bien los sabores.
- Sacar el pollo de la heladera y dejar a temperatura ambiente durante unos 30 minutos.
- Precalentar la parrilla a fuego medio-alto.
- Cocinar el pollo en la parrilla durante 30-40 minutos, volteándolo ocasionalmente, hasta que esté bien cocido y alcance una temperatura interna de 75°C. La piel debe estar crujiente y ligeramente chamuscada.
- Servir el jerk chicken caliente, acompañado de arroz con legumbres o una ensalada fresca para un auténtico banquete caribeño.
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