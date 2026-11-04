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Gastronomía

Cómo hacer haggis, el plato escocés de sabor intenso y larga historia

El haggis es uno de los platos más emblemáticos de Escocia: una preparación tradicional de menudencias de cordero (corazón, hígado y pulmones), mezcladas con avena, cebolla y especias, que se cocinan tradicionalmente dentro del estómago del animal.

Por ABC Color
04 de noviembre de 2026 - 06:00
Haggis, una receta escocesa.
Haggis, una receta escocesa.Shutterstock

De sabor intenso, textura particular y una larga historia, esta una receta que vale la pena probar para descubrir la gastronomía escocesa más auténtica y animarse a conocer sabores fuera de lo habitual.

Cómo hacer haggis

Lea más: Qué lleva la harissa y cómo usarla para darle sabor a tus platos

Haggis

  • Plato: Plato principal
  • Receta: escocesa

Ingredientes

  • 250 gramos de hígado de cordero
  • 250 gramos de corazón de cordero
  • 250 gramos de grasa de cordero o de vacuno
  • 200 gramos de avena arrollada
  • 2 cebollas
  • 1 estómago de cordero limpio
  • 1 taza de caldo de carne
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra molida
  • ½ cucharadita de nuez moscada
  • ½ cucharadita de pimienta de Jamaica molida

Elaboración paso a paso

  1. Lavar minuciosamente el estómago de cordero y dejarlo en remojo en agua fría con sal durante varias horas.
  2. Hervir el estómago dado vuelta durante 1 hora y reservar.
  3. Cocinar las menudencias de cordero en una olla con agua hirviendo durante aproximadamente 2 horas.
  4. Escurrir y reservar parte del líquido de cocción. Dejar enfriar.
  5. Picar finamente el hígado, el corazón, las cebollas y la grasa.
  6. Tostar la avena en una sartén a fuego medio hasta que adquiera un ligero color dorado.
  7. Mezclar las menudencias picadas con la avena, la sal, la pimienta negra, la nuez moscada y la pimienta de Jamaica.
  8. Incorporar el caldo de carne para humedecer la preparación.
  9. Rellenar el estómago de cordero sin compactar demasiado y dejando espacio para que el relleno se expanda durante la cocción.
  10. Cerrar los extremos con hilo de cocina.
  11. Pinchar la superficie con una aguja para evitar que reviente.
  12. Colocar el haggis en una olla grande con agua caliente y cocinar a fuego lento durante aproximadamente 3 horas.
  13. Servir caliente.

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