Cómo hacer haggis, el plato escocés de sabor intenso y larga historia

De sabor intenso, textura particular y una larga historia, esta una receta que vale la pena probar para descubrir la gastronomía escocesa más auténtica y animarse a conocer sabores fuera de lo habitual.
Cómo hacer haggis
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Haggis
- Plato: Plato principal
- Receta: escocesa
Ingredientes
- 250 gramos de hígado de cordero
- 250 gramos de corazón de cordero
- 250 gramos de grasa de cordero o de vacuno
- 200 gramos de avena arrollada
- 2 cebollas
- 1 estómago de cordero limpio
- 1 taza de caldo de carne
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra molida
- ½ cucharadita de nuez moscada
- ½ cucharadita de pimienta de Jamaica molida
Elaboración paso a paso
- Lavar minuciosamente el estómago de cordero y dejarlo en remojo en agua fría con sal durante varias horas.
- Hervir el estómago dado vuelta durante 1 hora y reservar.
- Cocinar las menudencias de cordero en una olla con agua hirviendo durante aproximadamente 2 horas.
- Escurrir y reservar parte del líquido de cocción. Dejar enfriar.
- Picar finamente el hígado, el corazón, las cebollas y la grasa.
- Tostar la avena en una sartén a fuego medio hasta que adquiera un ligero color dorado.
- Mezclar las menudencias picadas con la avena, la sal, la pimienta negra, la nuez moscada y la pimienta de Jamaica.
- Incorporar el caldo de carne para humedecer la preparación.
- Rellenar el estómago de cordero sin compactar demasiado y dejando espacio para que el relleno se expanda durante la cocción.
- Cerrar los extremos con hilo de cocina.
- Pinchar la superficie con una aguja para evitar que reviente.
- Colocar el haggis en una olla grande con agua caliente y cocinar a fuego lento durante aproximadamente 3 horas.
- Servir caliente.