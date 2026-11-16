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Gastronomía

Chipitas con chutney de mamón y cebolla: una combinación diferente

Parte esencial de todo viaje es la comida y, a mi paso por Corrientes, Argentina, no solo comí sino también pregunté cómo se hace cada una de las preparaciones que probé. Hoy te cuento sobre la chipa o “chipacito” de mandioca rallada con chutney de dulce de mamón más rico, y te muestro la receta. Te va a encantar.

Por Alba Acosta
14 de marzo de 2025 - 10:41
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Chipacito mandi´o con chutney de dulce de mamón y cebolla.
Chipacito mandi´o con chutney de dulce de mamón y cebolla.Alba Acosta

En un breve paso por la Provincia de Corrientes, Argentina, tuve la oportunidad de consumir una serie de preparaciones tradicionales de la región que, como paraguaya, claro que me hicieron sentir como en casa, ya que compartimos cultura a través del idioma, tradiciones y gastronomía muy similar.

Una de las versiones de chipa que probé me llamó mucho la atención por su textura y sabor diferentes: una chipita -o chipacito como le dicen por allá- hecha con mandioca rallada y coronada con un dulce.

Lea más: Aprendé a hacer la más deliciosa chipa so’o hoy mismo

Se trata de una versión muy del interior de Corrientes, ya que los agricultores de la zona formaban su propio almidón, me comentan los dos jóvenes chefs de El Tránsito Hotel Boutique de los Esteros del Iberá, Nelson Zarza y Hugo Sosa, de la Red de Cocineros del Iberá. Ambos deleitan a los comensales del hotel con sus preparaciones típicas de esta región de la Argentina.

“El chipá que nosotros conocemos, ellos lo hacían de ralladura de mandioca; rallaban la mandioca, y luego la dejaban en un recipiente con agua, y entonces al otro día el almidón se concentraba abajo y después todas las ralladuras se separaban”, explican.

Una vez que estaba todo separado retiraban el líquido y unían el almidón más las ralladuras nuevamente, y ahí le agregaban grasa de cerdo, queso casero, un huevo, y hacían una masa con todo eso”. Los cocineros del Iberá simplificaron este método y, siempre con el afán de tratar de representar la gastronomía correntina lo más perfecta posible, dándole una vuelta de rosca en cuanto a la presentación, hicieron su versión en tamaño de bocadito y con un agregado agridulce.

Lea más: Así podés hacer unas sabrosas tortillitas de choclo

El chipá mandi’o es algo que podés encontrar en toda estancia, en todo campo, me cuentan. En el pueblo también, pero es mucho más común encontrarlo cuando vas de visita al campo, por ejemplo “si vas a visitar a tu abuela, seguro encontrás este chipá bien tradicional”.

Pero hay que tener en cuenta qué tipo de mandioca se utiliza para esta receta. “Acá tenemos una mandioca que se llama mandioca palomita, que tiene una cáscara muy fina, y es bien blanca la mandioca. Después tenemos otra que se llama mandioca blanca, o cáscara blanca, que es una mandioca del mismo formato, un poco más gruesa, y también bien blanca en su interior. Por último, está la mandioca colorada, o misionera, que es de cáscara colorada, y mucho más gruesa que las anteriores”, explican y aclaran que la ideal para esta delicia es la mandioca blanca, de cáscara blanca.

Para coronar, agregan un toque diferente con un chutney de dulce de mamón y cebolla, que genera un contraste delicioso y agridulce. El dulce de mamón es bien típico en la Provincia de Corrientes, y se encuentra en cualquier casa. Con las proporciones justas, hacen un maridaje ideal, nada invasivo a la hora de comer el chipacito.

¿Querés hacerlo en casa? No me aguanté las ganas y les pregunté cómo se hace.

Cómo hacer un chipacito mandi’o

Chipacito mandi´o

  • Receta: argentina correntina

Ingredientes

  • 350 gramos de mandioca fresca
  • 200 gramos de fécula de mandioca
  • 100 gramos de manteca
  • 1 huevo
  • Queso fresco (de campo, queso paraguay, o el de tu preferencia)
  • Sal

Elaboración paso a paso

  1. Rallar la mandioca.
  2. Agregar la fécula de mandioca, la manteca, huevo, sal, y el queso fresco. No necesita llevar leche por la humedad que tiene la mandioca fresca, y si sale muy seca la preparación, es porque está con muy poca mandioca.
  3. Formar la masa, y llevar al horno a 160°C aproximadamente, por 20 minutos.
  4. Servir con un topping de chutney de dulce de mamón y cebolla. Otra opción es agregar un poco de aceite de perejil, una delicia.

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