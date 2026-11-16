Chipitas con chutney de mamón y cebolla: una combinación diferente

En un breve paso por la Provincia de Corrientes, Argentina, tuve la oportunidad de consumir una serie de preparaciones tradicionales de la región que, como paraguaya, claro que me hicieron sentir como en casa, ya que compartimos cultura a través del idioma, tradiciones y gastronomía muy similar.

Una de las versiones de chipa que probé me llamó mucho la atención por su textura y sabor diferentes: una chipita -o chipacito como le dicen por allá- hecha con mandioca rallada y coronada con un dulce.

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Se trata de una versión muy del interior de Corrientes, ya que los agricultores de la zona formaban su propio almidón, me comentan los dos jóvenes chefs de El Tránsito Hotel Boutique de los Esteros del Iberá, Nelson Zarza y Hugo Sosa, de la Red de Cocineros del Iberá. Ambos deleitan a los comensales del hotel con sus preparaciones típicas de esta región de la Argentina.

“El chipá que nosotros conocemos, ellos lo hacían de ralladura de mandioca; rallaban la mandioca, y luego la dejaban en un recipiente con agua, y entonces al otro día el almidón se concentraba abajo y después todas las ralladuras se separaban”, explican.

Una vez que estaba todo separado retiraban el líquido y unían el almidón más las ralladuras nuevamente, y ahí le agregaban grasa de cerdo, queso casero, un huevo, y hacían una masa con todo eso”. Los cocineros del Iberá simplificaron este método y, siempre con el afán de tratar de representar la gastronomía correntina lo más perfecta posible, dándole una vuelta de rosca en cuanto a la presentación, hicieron su versión en tamaño de bocadito y con un agregado agridulce.

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El chipá mandi’o es algo que podés encontrar en toda estancia, en todo campo, me cuentan. En el pueblo también, pero es mucho más común encontrarlo cuando vas de visita al campo, por ejemplo “si vas a visitar a tu abuela, seguro encontrás este chipá bien tradicional”.

Pero hay que tener en cuenta qué tipo de mandioca se utiliza para esta receta. “Acá tenemos una mandioca que se llama mandioca palomita, que tiene una cáscara muy fina, y es bien blanca la mandioca. Después tenemos otra que se llama mandioca blanca, o cáscara blanca, que es una mandioca del mismo formato, un poco más gruesa, y también bien blanca en su interior. Por último, está la mandioca colorada, o misionera, que es de cáscara colorada, y mucho más gruesa que las anteriores”, explican y aclaran que la ideal para esta delicia es la mandioca blanca, de cáscara blanca.

Para coronar, agregan un toque diferente con un chutney de dulce de mamón y cebolla, que genera un contraste delicioso y agridulce. El dulce de mamón es bien típico en la Provincia de Corrientes, y se encuentra en cualquier casa. Con las proporciones justas, hacen un maridaje ideal, nada invasivo a la hora de comer el chipacito.

¿Querés hacerlo en casa? No me aguanté las ganas y les pregunté cómo se hace.

Cómo hacer un chipacito mandi’o