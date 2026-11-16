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Gastronomía

Marquise de chocolate: receta fácil para un postre intenso

La marquise de chocolate combina una textura húmeda e intensa con una preparación sencilla. Con pocos ingredientes y sin técnicas complicadas, este postre clásico es ideal para servir frío y compartir en cualquier ocasión.

Por ABC Color
16 de noviembre de 2026 - 06:00
Marquise de chocolate.
Marquise de chocolate.Shutterstock

Cómo hacer una marquise de chocolate

Lea más: Budín de naranja y jengibre: una receta aromática para la merienda

Marquise de chocolate

  • Plato: Postre
  • Receta: francesa

Ingredientes

  • 200 gramos de chocolate semiamargo
  • 150 gramos de manteca sin sal
  • 4 huevos
  • 1 taza de azúcar
  • 2 cucharadas de harina de trigo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • dulce de leche al gusto
  • crema chantilly al gusto

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 grados centígrados.
  2. Enmantecar y enharinar un molde desmontable de 22 centímetros de diámetro.
  3. Trocear el chocolate semiamargo y la manteca sin sal.
  4. Derretir el chocolate junto con la manteca a baño maría o en el microondas en intervalos de 30 segundos removiendo cada vez.
  5. Batir los huevos con el azúcar durante 5 minutos hasta que la mezcla duplique su volumen y tome un color pálido.
  6. Incorporar el chocolate derretido tibio, la esencia de vainilla y la sal a la mezcla de huevos con movimientos envolventes.
  7. Tamizar la harina de trigo sobre la preparación e integrar suavemente sin batir en exceso.
  8. Verter la masa en el molde preparado.
  9. Hornear durante 25 minutos hasta que los bordes estén firmes y el centro ligeramente húmedo.
  10. Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de desmoldar.
  11. Agregar una capa generosa de dulce de leche y luego crema chantilly y frutas.

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