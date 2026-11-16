Marquise de chocolate: receta fácil para un postre intenso

Cómo hacer una marquise de chocolate
Lea más: Budín de naranja y jengibre: una receta aromática para la merienda
Marquise de chocolate
- Plato: Postre
- Receta: francesa
Ingredientes
- 200 gramos de chocolate semiamargo
- 150 gramos de manteca sin sal
- 4 huevos
- 1 taza de azúcar
- 2 cucharadas de harina de trigo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- dulce de leche al gusto
- crema chantilly al gusto
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 grados centígrados.
- Enmantecar y enharinar un molde desmontable de 22 centímetros de diámetro.
- Trocear el chocolate semiamargo y la manteca sin sal.
- Derretir el chocolate junto con la manteca a baño maría o en el microondas en intervalos de 30 segundos removiendo cada vez.
- Batir los huevos con el azúcar durante 5 minutos hasta que la mezcla duplique su volumen y tome un color pálido.
- Incorporar el chocolate derretido tibio, la esencia de vainilla y la sal a la mezcla de huevos con movimientos envolventes.
- Tamizar la harina de trigo sobre la preparación e integrar suavemente sin batir en exceso.
- Verter la masa en el molde preparado.
- Hornear durante 25 minutos hasta que los bordes estén firmes y el centro ligeramente húmedo.
- Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de desmoldar.
- Agregar una capa generosa de dulce de leche y luego crema chantilly y frutas.