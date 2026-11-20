Cómo hacer cilbir o huevos turcos
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Cilbir
- Receta: turca
Ingredientes
- 2 huevos
- 1 taza de yogur griego
- 1 diente de ajo
- 1 pizca de sal
- 2 cucharadas de manteca
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharada de vinagre blanco
- 1 cucharada de eneldo fresco
Elaboración paso a paso
- Mezclar el yogur griego a temperatura ambiente con el diente de ajo rallado y la pizca de sal en un bol pequeño.
- Reservar la mezcla de yogur en la base de un plato hondo.
- Hervir agua en una cacerola mediana y bajar el fuego hasta lograr un hervor suave.
- Añadir la cucharada de vinagre blanco al agua caliente.
- Romper cada huevo en un recipiente pequeño por separado.
- Crear un remolino suave en el agua con una cuchara y deslizar los huevos de a 1.
- Cocinar los huevos durante 3 minutos hasta que las claras estén firmes y las yemas líquidas.
- Retirar los huevos con una espumadera y escurrir el exceso de agua sobre papel absorbente.
- Colocar los huevos poché sobre el colchón de yogur en el plato.
- Derretir las 2 cucharadas de manteca en una sartén pequeña a fuego medio hasta que burbujee.
- Retirar la sartén del fuego e incorporar la cucharadita de pimentón dulce revolviendo rápidamente.
- Rociar la manteca especiada caliente sobre los huevos y el yogur.
- Espolvorear la cucharada de eneldo fresco picado por encima antes de servir.