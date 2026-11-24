Encabeza el tramo el costarricense Conservatorium (San José), en el puesto 51. Lo siguen Ness (Buenos Aires) en el 52 y Demo Magnolia (Santiago de Chile) en el 53.

México es el país con más locales en este tramo: nueve, dos más que en 2025. Entre ellos están los estrenos de La Once Mil (64) y Maizajo (77), ambos en Ciudad de México, además de Rubra (70), en Punta de Mita. Argentina tiene siete, Brasil seis y Perú cinco.

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Diez restaurantes entran por primera vez, de ocho ciudades y seis destinos. El mejor ubicado es Üeya, de Guayaquil (Ecuador), en el 62.

Otros debuts son Snack Bar (79), en Ciudad de Guatemala; Mauka (97), en Cusco; y Óga (100), en Asunción, la primera entrada de Paraguay en la lista. Guayaquil, Punta de Mita y Cusco no figuraban en la edición anterior.

La mayor suba fue la de Selma, en Bogotá: 40 lugares, del 96 en 2025 al 56. Ana (Ciudad de Guatemala) avanzó 31 y quedó 63; Manzanar (Montevideo) avanzó 25 y quedó 61.

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Siete restaurantes volvieron a la lista, entre ellos Elena (68), de Buenos Aires, y Harry Sasson (69), de Bogotá, ausentes desde 2023.

Rikki Tidball, director general de Premios y Rankings de la organización, dijo: “La lista 51-100 de este año no solo celebra la profundidad del talento culinario de América Latina, sino que también fomenta el descubrimiento de nuevos destinos gastronómicos en un momento en que el turismo culinario crece a pasos agigantados”. Agregó que los diez debuts, los siete retornos y la presencia de 14 territorios “reflejan un panorama culinario dinámico, diverso y en constante evolución en la región”.

Cómo se vota

Los resultados salen del voto de una academia de 300 especialistas (periodistas, críticos gastronómicos, chefs, restauranteros y viajeros expertos) repartidos en cinco regiones: México, Centroamérica, Sudamérica Norte, Sudamérica Sur y Brasil.

Cada integrante tiene diez votos, basados en sus experiencias de los últimos 18 meses, y al menos cuatro deben ir a locales fuera de su país de residencia. Deloitte audita el proceso.

Qué sigue

Los primeros 50 puestos y los premios especiales se conocerán el 1 de diciembre, con transmisión en vivo por el canal de YouTube de la organización.

El lunes 30 de noviembre, en Guadalajara, habrá charlas (The 50 Best Talks) y colaboraciones culinarias (The 50 Signature Sessions).

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Lista completa, puestos 51 al 100 (edición 2026)