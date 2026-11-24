Cómo hacer pan dulce para celiacos
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Pan dulce para celiacos
- Plato: Postre
Ingredientes
- 500 gramos de harina sin gluten
- 150 gramos de azúcar
- 3 huevos
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 2 cucharaditas de levadura sin gluten
- 180 mililitros de leche de almendras
- 100 gramos de manteca sin sal, derretida
- Ralladura de 1 limón
- 100 gramos de chips de chocolate sin gluten
- 50 gramos de nueces picadas
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Disolver la levadura en la leche de almendras tibia y dejar reposar durante 10 minutos hasta que la mezcla esté espumosa.
- En un tazón grande, combinar la harina sin gluten, el azúcar, la sal y la ralladura de limón. Hacer un hueco en el centro y agregar la mezcla de levadura, los huevos, la manteca derretida y el extracto de vainilla.
- Amasar la mezcla hasta obtener una masa uniforme, aunque será más pegajosa que la masa de trigo tradicional.
- Suavemente incorporar los chips de chocolate y las nueces. Transferir la masa a un molde de pan dulce y dejar reposar en un lugar cálido hasta que duplique su volumen, aproximadamente 2 horas.
- Precalentar el horno a 180 °C. Hornear el panettone 40-45 minutos, o hasta que esté cocido completamente y tenga una corteza dorada.
- Permitir que se enfríe completamente antes de servir.