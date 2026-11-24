Cómo hacer un turrón grande de chocolate y almendras
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Turrón de chocolate y almendras
- Plato: Postre
Ingredientes
- 50 centímetros cúbicos de agua
- 250 gramos de azúcar
- 250 gramos de miel de abejas
- 2 claras de huevo
- 170 gramos de chocolate semiamargo
- 100 gramos de almendras
Elaboración paso a paso
- Colocar en una cacerola el agua, el azúcar y la miel, y cocinar hasta que la preparación alcance los 121 °C.
- Por otro lado, batir las claras a nieve y verter el almíbar del paso anterior en forma de hilo. Batir bien, ayudándose con un soplete, porque cuanto más calor reciba más consistencia tendrá el turrón. Continuar batiendo y dejar que descienda la temperatura.
- Agregar el chocolate fundido y, por último, las almendras partidas.
- Volcar la preparación sobre una placa. Dejar reposar a temperatura ambiente por 12 horas. Decorar con chocolate blanco si se desea.
- Para cortar, utilizar un cuchillo serrucho, primero marcar y luego realizar el corte.
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