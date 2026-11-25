Cómo hacer cookies navideñas de chocolate y almendras
Lea más: Marquise de chocolate: receta fácil para un postre intenso
Cookies navideñas de chocolate y almendras
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 taza de manteca sin sal, a temperatura ambiente
- 1 taza de azúcar moreno
- 1/2 taza de azúcar blanco
- 2 huevos
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 2 1/4 tazas de harina para todo uso
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1/2 cucharadita de sal
- 1 taza de almendras, picadas
- 1 taza de chispas de chocolate amargo o semidulce
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- En un bol grande, batir la manteca, el azúcar moreno y el blanco hasta obtener una mezcla suave y cremosa.
- Añadir los huevos, uno a uno, mezclando bien después de cada adición. Incorporar el extracto de vainilla.
- En otro bol, combinar la harina, el bicarbonato de sodio y la sal. Integrar esta mezcla a la preparación de manteca poco a poco, batiendo a baja velocidad.
- Una vez que la masa esté homogénea, incorporar las almendras picadas y las chispas de chocolate. Mezclar usando una espátula o cuchara hasta que estén bien distribuidas por toda la masa. Obs.: tostar ligeramente las almendras, antes de incorporarlas a la masa añade un sabor más profundo y un extracrujiente a las galletitas. Si preferís, podés usar chocolate con leche o chocolate blanco en lugar de chocolate amargo.
- Cubrir una bandeja para hornear con papel pergamino. Usar una cuchara para helado o una cucharada para colocar porciones de masa sobre la bandeja, dejando un espacio de unos 5 centímetros entre cada porción para que las cookies puedan expandirse.
- Hornear en el horno precalentado durante 10-12 minutos, o hasta que los bordes estén dorados, pero el centro aún esté blando.
- Retirar las cookies del horno y dejar que reposen en la bandeja durante 5 minutos antes de transferirlas a una rejilla para que se enfríen completamente.
- Para dar un toque festivo, espolvorear un poco de azúcar glas sobre las cookies.