Cómo hacer panettone para diabéticos
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Panettone para diabéticos
- Plato: Postre
Ingredientes
- 500 gramos de harina integral
- 100 gramos de edulcorante granulado apto para hornear
- 3 huevos
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 2 cucharaditas de levadura seca
- 180 mililitros de leche descremada
- 100 gramos de manteca sin sal, derretida
- Ralladura de 1 naranja
- 100 gramos de fruta seca sin azúcar (como pasas y arándanos rojos)
- 50 gramos de almendras picadas
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- En un tazón, disolver la levadura en la leche tibia y dejar reposar por unos 10 minutos hasta que la mezcla esté espumosa.
- En un bol grande, mezclar la harina, el edulcorante, la sal y la ralladura de naranja. Hacer un hueco en el centro y verter la mezcla de levadura, los huevos, la manteca derretida y el extracto de vainilla.
- Mezclar bien todos los ingredientes hasta formar una masa suave. Amasar durante unos 10 minutos en una superficie enharinada.
- Incorporar cuidadosamente las frutas secas y las almendras a la masa. Colocar la masa en un molde de panettone, cubrir y dejar reposar en un lugar cálido hasta que doble su tamaño, aproximadamente 2 horas.
- Precalentar el horno a 180 °C. Hornear el pandulce por unos 40-45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.
- Dejar enfriar antes de desmoldar.