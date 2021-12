Miss Universo 2021: ¿Taerá o no Nadia Ferreira la preciada corona?

Las preliminares tuvieron lugar el pasado viernes en el Universe Arena de Eilat, Israel, en el que las candidatas hicieron cuatro pasadas una en minivestidos durante la presentación al público con el tradicional grito de las misses aludiendo a su país. En dicha ocasión se eligieron a las 16 finalistas cuyos nombres se darán a conocer hoy en la edición número 70 del concurso.

Luego vino la pasada en traje de baño, en traje típico o alegórico y vestido de noche. El país ha podido seguir en tiempo real las instancias de nuestra representante, la joven villarriqueña de 22 años, vía redes sociales.

En el backstage se la vio compartiendo con las demás competidoras y en el onstage destacaron su condición de emprendedora así como su de activista social que trabaja de cerca con el Despacho de la Primera Dama.

Ayer, a tempranas horas, Nadia Ferreira se tomó un tiempo entre los preparativos de la gran gala final de hoy y compartió con sus seguidores de Instagram el siguiente mensaje: “Preliminar del Miss Universo. ¿Qué puedo decir?, me he preparado tanto para estar en este escenario y ha pasado tan rápido el concurso, que aún no puedo creer que ya sucedió la semifinal. Es indescriptible cuánto estoy disfrutando esta experiencia, tengo el corazón lleno de agradecimiento, amor y felicidad”.

Tortícolis congénita

Un detalle que no pasó desapercibido en la pasada de traje de baño fue cuando los conductores de la ceremonia contaron que la Miss Universo Paraguay nació con tortícolis congénita lo que implicó que durante su infancia fuese sometida a varias cirugías.

“Hoy, a sus 22 años tiene un negocio familiar y es modelo internacional que habla cuatro idiomas”, agregaron los conductores mientras desfilaba en un dos piezas en color negro y un kimono transparente y multicolor.

De acuerdo al sitio Standford Children, la tortícolis congénita significa que un bebé nace con una posición extraña del cuello. Esta se debe a un músculo del cuello tenso y corto. Afecta el lado derecho más que el lado izquierdo. Puede ir de leve a grave y también se la conoce como cuello tieso.