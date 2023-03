Lali González, ¡feliz porque subirá a las tablas en Buenos Aires!

Lali González sorprendió a seguidores con la noticia que en breve volverá a las tablas. Pero esta vez lo hará en Buenos Aires, Argentina, donde reside hace unos meses, pues la artista compatriota es la actual conductora del programa ¿De qué signo sos?, que va de lunes a viernes, por las pantallas de El Trece del vecino país.

Entusiasmada y feliz, Lali González expresó en sus redes: “No es casualidad que llegue esta obra a mis manos en este momento y cuando volví a pisar el escenario en el ensayo empecé a recordar porqué había elegido esta carrera ¡Vuelvo al teatro! En Buenos Aires y con una propuesta hermosísima”.

Lali: “Todavía no me dejan mostrarles demasiado”

Lali González dijo que aún no puede dar mayores detalles de su regreso a las tablas, pero ya empezaron los ensayos para la puesta en escena de la obra Las cosas maravillosas. “Todavía no me dejan mostrarles demasiado, pero ya puedo contarles que lo estamos armando junto a la dire, que fue quien confió ciegamente en mi capacidad interpretativa, Mercedes Scapola, gracias por invitarme a pisar el escenario y el teatro después de tantos años. Estás loca, ¿sabías? Sí, ya te lo dije”, destacó Lali González con su característica buena onda en su cuenta de Instagram.

“Gracias a Luis Cícero que también está haciendo un trabajo espectacular en la asistencia y en la paciencia”, siguió escribiendo Lali González, quien el fin de semana se dio una escapadita a Asunción para visitar a sus familiares y recargarse de amor para seguir trabajando en Argentina.