Video: la pareja internacional que causa furor en TikTok con su boda

Santiago Patiño (21) y Gabrielle Villa (25) se casaron en una fiesta entre familiares y amigos el pasado 15 de noviembre, y compartieron los videos de su boda en sus cuentas oficiales de la red social TikTok, lo que causó furor entre los usuarios.

Según cuentan ellos mismos, ambos se conocieron trabajando en los Juegos Panamericanos Junior de agosto de este año, organizado en nuestro país por el Comité Olímpico Paraguayo (COP), y, aunque se veían todos los días, tardaron un poco en acercarse el uno al otro.

“Yo trabajo en el COP hace 4 años. Estuvimos alojados en el hotel Dazzler, que está ahí enfrente del Shopping del Sol, durante 18 días. Y durante esos 18 días estaba trabajando en el piso uno de administrativo y ella estaba de apoyo como fisioterapeuta, y nos cruzábamos, nos veíamos, pero no decíamos nada más que ‘hola, ¿cómo estás? Mbaeichapa’, porque ella no hablaba mucho español como ahora”, relató Santi.

“Yo estaba tratando de aprender español y uno de sus compañeros habla inglés. Entonces, todos días decía, ‘hola, ¿mbaeichapa?, ¿qué tal?’, estaba hablando mucho con su amigo, más que con Santi”, recordó Gabrielle.

Boda de jóvenes causa revuelo en TikTok

Santi comentó que tenía miedo a hablarle, ya que cuando recién conoce a alguien, espera a que esa persona le dé “luz verde”, o le empiece a hablar antes, para animarse, por lo que si bien acompañó en varias actividades y momentos a Gabrielle, lo hizo en silencio.

“Todo el tiempo estaba al lado de ella, o sea, todo el tiempo le veía, todo el tiempo nos fuimos a ver un partido de handball juntos y estábamos sentados al lado y no le hablaba”, contó.

Gabrielle recordó que durante el partido ambos estaban juntos y que incluso vio como un jugador se golpeó la cabeza y no le realizaron una evaluación para ver si tenía una conmoción, lo que para ella era algo sumamente grave.

Además, también recordaron cuando se veían en un supermercado local, donde Santiago trabajó, atendiendo en varias ocasiones a Gabrielle.

La primera salida juntos

La primera vez que hablaron se dio recién cuando Gabrielle le preguntó a Santiago que significaba su nombre, lo que él hasta el día hoy no sabe.

Gabrielle vino a nuestro país para realizar una pasantía en su profesión de fisioterapeuta, un masterado de Athletic Training, el cual nuestro país es el único de la región que cuenta con esta especialidad, o al menos, el único que Gabrielle encontró.

Una noche, después de trabajar en los juegos durante 14 días, Gabrielle quería salir; sin embargo, la mayoría de sus compañeros no podía o porque vivían muy lejos o porque estaban muy cansados, excepto uno, Santiago.

“Solamente fueron como dos personas que dijeron, ‘oh, sí, vámonos, vámonos a casa Colombo y a hacer algo’. Todos viven muy lejos y todos son viejos, nadie quería ir a bailar y hacer algo, todos querían dormir en ese día. Necesitaba ir a mi casa a dormir porque estoy demasiado cansada, yo fui a mi casa a dormir y a bañarme”, relató Gabrielle.

“Ella dijo que íbamos a salir, vamos a salir. Y vine acá a descansar un rato y al final se quedó dormida. Y nosotros ya estábamos farreando, yo ya estaba en mi salsa, estaba ahí y me escribe a las 2:30 de la mañana, dice, ‘Santi me quedé dormida, pero ¿siguen ahí?, ¿puedo ir todavía? Y yo, ‘sí, obvio. Podés venir, sin problema, ven rápido por favor’”, contó Santi.

Ahí fue que se encontraron en el bar en el que habían quedado, él le invitó una trago a ella, pese a que ella quería comprárselo por su propia cuenta; hasta que finalmente aceptó, fueron junto a su grupo de amigos a bailar y se quedaron juntos bailando.

Desde allí nació en ambos un profundo amor que sellaron con una boda hace pocos días.

El video del casamiento de la joven pareja tiene hasta hoy más de 1.700.000 reproducciones.