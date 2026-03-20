Jamie Lee Curtis, orgullosa de ingresar al Salón de la Fama de California

Jamie Lee Curtis llegó anoche hasta el California Museum para ser parte de un momento histórico. Es que la emblemática actriz estadounidense fue una de las personalidades que ingresó al Salón de la Fama de California.

“Orgullosa de ser parte del sueño californiano y de ser incorporada hoy a la 19.ª promoción del Salón de la Fama de California por el gobernador Gavin Newsom”, escribió Jamie Lee Curtis en su cuenta de Instagram tras la ceremonia de anoche.

Lea más: Jamie Lee Curtis recibió un premio de manos de Jane Fonda

“¡Es un momento increíble! Me siento honrada de formar parte de este ilustre grupo y celebrar sus historias, y de poder representar a mi familia, sus historias, mi propia historia y, sobre todo, a mi familia, que está creciendo y construyendo sus propias historias y vidas en el estado que amo y del que me siento profundamente orgullosa de ser... ¡CALIFORNIA!“, había expresado Jamie Lee Curtis en sus redes horas antes de recibir la distinción.

Lea más: Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, juntas en la premier de “Scarpetta”

El famoso actor Arnold Schwarzenegger, el chef Nobu Matsuhisa, el Mariachi Reyna, los atletas Carl Lewis y Janet Evans, entre otras destacadas personalidades de diferentes ámbitos también ingresaron al Salón de la Fama de California.