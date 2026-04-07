Paris Hilton y sus hijos enternecen las redes

Paris Hilton vivió una Semana Santa a pura familia, según se pudo ver en sus redes sociales, donde además compartió las más tiernas postales de la celebración de Pascua con sus dos tesoritos: Phoenix y London.
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“El conejo de Pascua vino a visitar a la linda tripulación. El año pasado Phoenix no estaba muy seguro del conejo, pero este año todo fueron sonrisas, risitas y los momentos más dulces”, contó mamá Paris Hilton en su cuenta de Instagram, donde cosecha casi 27 millones de seguidores.
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“No hay nada más tierno que ver a mis bebés crear juntos los recuerdos de Pascua más felices”, destacó la famosa heredera del imperio hotelero Hilton en la red social de la camarita.
Paris Hilton (45) está casada hace cinco años con el empresario Carter Reum y juntos son padres de Phoenix Barron (3) y London Marilyn (2), los niños que llenan de ternura su hogar.