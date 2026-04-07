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07 de abril de 2026 - 13:23

Paris Hilton y sus hijos enternecen las redes

Paris Hilton con sus hijos London y Phoenix posando junto al conejo de Pascua.
Paris Hilton con sus hijos London y Phoenix posando junto al conejo de Pascua.Instagram/Paris Hilton

La socialité Paris Hilton y sus hijos Phoenix y London celebraron la Pascua con mucha diversión. La orgullosa mamá compartió postales de la visita del conejo y la búsqueda de los huevos. Las imágenes enternecen las redes y acá te compartimos algunas de ellas.

Por ABC Color

Paris Hilton vivió una Semana Santa a pura familia, según se pudo ver en sus redes sociales, donde además compartió las más tiernas postales de la celebración de Pascua con sus dos tesoritos: Phoenix y London.

Paris Hilton con sus hijos London y Phoenix descansando en el jardín tras la búsqueda de los huevos de Pascua. (Instagram/Paris Hilton)
Paris Hilton con sus hijos London y Phoenix descansando en el jardín tras la búsqueda de los huevos de Pascua. (Instagram/Paris Hilton)

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“El conejo de Pascua vino a visitar a la linda tripulación. El año pasado Phoenix no estaba muy seguro del conejo, pero este año todo fueron sonrisas, risitas y los momentos más dulces”, contó mamá Paris Hilton en su cuenta de Instagram, donde cosecha casi 27 millones de seguidores.

¡Pura ternura! Mamá Paris jugando con sus peques London y Phoenix. (Instagram/Paris Hilton)
¡Pura ternura! Mamá Paris jugando con sus peques London y Phoenix. (Instagram/Paris Hilton)

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“No hay nada más tierno que ver a mis bebés crear juntos los recuerdos de Pascua más felices”, destacó la famosa heredera del imperio hotelero Hilton en la red social de la camarita.

Paris Hilton y London disfrutaron la visita del conejo de Pascua. (Instagram/Paris Hilton)
Paris Hilton y London disfrutaron la visita del conejo de Pascua. (Instagram/Paris Hilton)

Paris Hilton (45) está casada hace cinco años con el empresario Carter Reum y juntos son padres de Phoenix Barron (3) y London Marilyn (2), los niños que llenan de ternura su hogar.