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27 de abril de 2026 - 13:44

Valeria Mazza deslumbró con sus cuatro looks en los Martín Fierro de la Moda

Valeria Mazza enfundada en un vestido que lleva la firma del Atelier Pucheta Paz.
¡Diosísima! Valeria Mazza enfundada en un vestido que lleva la firma del Atelier Pucheta Paz.Instagram/Valeria Mazza

Valeria Mazza fue la conductora de la gran gala de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026. La siempre vigente supermodelo argentina de 54 años fue blanco de todos los flashes con sus cuatro cambios de vestuario. ¡Pasá a admirarla!

Por ABC Color

La modelo Valeria Mazza (54) siempre marca pautas con sus deslumbrantes outfits y, anoche, como conductora de los Premios Martín Fierro de la Moda, no fue la excepción.

La siempre bella Valeria Mazza luciendo una creación de Adrián Brown. (Instagram/Valeria Mazza)
La siempre bella Valeria Mazza luciendo una creación de Adrián Brown. (Instagram/Valeria Mazza)

La recordada top model de los años 90 lució cuatro cambios de vestuario para acompañar a Iván de Pineda a presentar la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026, galardones que reconocen a lo mejor de la moda argentina.

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Valeria Mazza con un look "Total Black" que estuvo a cargo de la diseñadora Joti Harriague. (Instagram/Valeria Mazza)
Valeria Mazza con un look "Total Black" que estuvo a cargo de la diseñadora Joti Harriague. (Instagram/Valeria Mazza)

Los cuatro vestidos que lució Valeria Mazza fueron creaciones de diseñadores argentinos. El suntuoso traje blanco que llevaba brillos y plumas tenía la firma del Atelier Pucheta Paz. Por otra parte, el traje con estampado animal print con una amplia falda en capas fue creación de Adrián Brown.

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Valeria Mazza luciendo un maxivestido de diseñador Jorge Rey. (Instagram/Valeria Mazza)
Valeria Mazza luciendo un maxivestido de diseñador Jorge Rey. (Instagram/Valeria Mazza)

Valeria Mazza también se decantó por un maxivestido negro con transparencias, que fue realizado por Joti Harriague. Y, además, apareció en el escenario enfundada en un propuesta azul noche del joven diseñador Jorge Rey.