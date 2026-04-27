Valeria Mazza deslumbró con sus cuatro looks en los Martín Fierro de la Moda

La modelo Valeria Mazza (54) siempre marca pautas con sus deslumbrantes outfits y, anoche, como conductora de los Premios Martín Fierro de la Moda, no fue la excepción.

La recordada top model de los años 90 lució cuatro cambios de vestuario para acompañar a Iván de Pineda a presentar la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026, galardones que reconocen a lo mejor de la moda argentina.

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Los cuatro vestidos que lució Valeria Mazza fueron creaciones de diseñadores argentinos. El suntuoso traje blanco que llevaba brillos y plumas tenía la firma del Atelier Pucheta Paz. Por otra parte, el traje con estampado animal print con una amplia falda en capas fue creación de Adrián Brown.

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Valeria Mazza también se decantó por un maxivestido negro con transparencias, que fue realizado por Joti Harriague. Y, además, apareció en el escenario enfundada en un propuesta azul noche del joven diseñador Jorge Rey.