Gente
08 de mayo de 2026 a la - 10:55

¡Billie Eilish y Nat Wolff oficializaron su romance!

¡Son novios! Nat Wolff y Billie Eilish bien abrazaditos en el estreno en Los Ángeles de “Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D”. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
¡Son novios! Nat Wolff y Billie Eilish bien abrazaditos en el estreno en Los Ángeles de “Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D”. (Amy Sussman/Getty Images/AFP) 020135+0000 AMY SUSSMAN

La cantante Billie Eilish y el actor Nat Wolff confirmaron su relación al posar juntitos en la red carpet del estreno “Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D”. Los tortolitos ya no ocultan su amor y se mostraron a los besos y abrazos en Los Ángeles.

Por ABC Color

La cantante Billie Eilish (24) y el actor y músico Nat Wolff (31) debutaron como novios en una alfombra roja. ¡Sí! La parejita confirmó los rumores de romance que corrían como reguero de pólvora desde hacía ya más de un año.

Bille Eilish y Nat Wolff asistieron juntitos al estreno en Los Ángeles de “Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D”, de Paramount Pictures.

La cita fue en el Village Theatre en Westwood, California, y fue ahí donde los tortolitos se mostraron a los besos y arrumacos frente a las cámaras de los medios presentes.

¡Hermosa parejita! Nat Wolff y Billie Eilish en el estreno de “Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D” en el Village Theatre. (Chris DELMAS / AFP)
¡Hermosa parejita! Nat Wolff y Billie Eilish en el estreno de “Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D” en el Village Theatre. (Chris DELMAS / AFP)

Lea más: Billie Eilish y James Cameron, felices en el estreno de su película en Londres

Los dimes y diretes sobre la relación entre Billie Eilish y Nat Wolff se comentaron desde marzo del año pasado y fue en junio que fueron vistos juntos en Venecia. La cantante y el actor siempre mantuvieron un perfil bien bajo y recién ahora se mostraron oficialmente como pareja.

Lea más: Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour

Billie Eilish posa feliz con el actor estadounidense Nat Wolff, sus padres Maggie Baird y Patrick O'Connell, su hermano Finneas O'Connell, y la actriz Claudia Sulewski durante el estreno de la gira "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft" de Paramount Pictures en el Village Theatre de Westwood, California. (Chris DELMAS / AFP)
Billie Eilish posa feliz con el actor estadounidense Nat Wolff, sus padres Maggie Baird y Patrick O'Connell, su hermano Finneas O'Connell, y la actriz Claudia Sulewski durante el estreno de la gira "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft" de Paramount Pictures en el Village Theatre de Westwood, California. (Chris DELMAS / AFP)

A juzgar por las postales donde se ve Billie Eilish y Nat Wolff rodeados de los padres y el hermano de la famosa cantante, la relación va en muy en serio, pues confirmaron su noviazgo rodeados de la familia de la novia.