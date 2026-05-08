¡Billie Eilish y Nat Wolff oficializaron su romance!

La cantante Billie Eilish (24) y el actor y músico Nat Wolff (31) debutaron como novios en una alfombra roja. ¡Sí! La parejita confirmó los rumores de romance que corrían como reguero de pólvora desde hacía ya más de un año.

Bille Eilish y Nat Wolff asistieron juntitos al estreno en Los Ángeles de “Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D”, de Paramount Pictures.

La cita fue en el Village Theatre en Westwood, California, y fue ahí donde los tortolitos se mostraron a los besos y arrumacos frente a las cámaras de los medios presentes.

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Los dimes y diretes sobre la relación entre Billie Eilish y Nat Wolff se comentaron desde marzo del año pasado y fue en junio que fueron vistos juntos en Venecia. La cantante y el actor siempre mantuvieron un perfil bien bajo y recién ahora se mostraron oficialmente como pareja.

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A juzgar por las postales donde se ve Billie Eilish y Nat Wolff rodeados de los padres y el hermano de la famosa cantante, la relación va en muy en serio, pues confirmaron su noviazgo rodeados de la familia de la novia.