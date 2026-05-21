El príncipe William festejó desde las gradas el gran triunfo del Aston Villa en la Europa League

Como buen fanático del Aston Villa, el príncipe William de Inglaterra no se perdió la gran final de la Europa League, donde su equipo se enfrentó al Freiburg.

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El hijo del rey Carlos III viajó hasta Estambul, Turquía, para alentar desde las gradas del Besiktas Park al Aston Villa. Y, para su felicidad, el club del Reino Unido ganó 3-0 al Freiburg de Alemania.

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El príncipe de Gales celebró feliz la gran victoria del Aston Villa, club que levantó la Copa de la Europa League luego de 44 años sin título europeo.