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21 de mayo de 2026 a la - 09:46

El príncipe William festejó desde las gradas el gran triunfo del Aston Villa en la Europa League

William de Inglaterra disfrutó de la final de la UEFA Europa League entre el SC Freiburg y el Aston Villa en Estambul, Turquía. (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)
William de Inglaterra disfrutó de la final de la UEFA Europa League entre el SC Freiburg y el Aston Villa en Estambul, Turquía. (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI) GEORGI LICOVSKI

El príncipe William de Inglaterra viajó hasta Estambul para apoyar al Aston Villa en la final de la Europa League. El futuro rey inglés estuvo en las gradas disfrutando como un aficionado más. ¡Mirá las fotos!

Por ABC Color

Como buen fanático del Aston Villa, el príncipe William de Inglaterra no se perdió la gran final de la Europa League, donde su equipo se enfrentó al Freiburg.

El príncipe William estuvo muy atento a cada jugada de la gran final de la UEFA Europa League en Turquía. (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)
El príncipe William estuvo muy atento a cada jugada de la gran final de la UEFA Europa League en Turquía. (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)

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El hijo del rey Carlos III viajó hasta Estambul, Turquía, para alentar desde las gradas del Besiktas Park al Aston Villa. Y, para su felicidad, el club del Reino Unido ganó 3-0 al Freiburg de Alemania.

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El príncipe de Gales en la final de la UEFA Europa League alentando al Aston Villa en Estambul. (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)
El príncipe de Gales en la final de la UEFA Europa League alentando al Aston Villa en Estambul. (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)

El príncipe de Gales celebró feliz la gran victoria del Aston Villa, club que levantó la Copa de la Europa League luego de 44 años sin título europeo.