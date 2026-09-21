Nicole Sautu cumplió 30 rodeada del amor de Víctor Gavilán y sus cuatro hijos

Nicole Sautu cumplió 30 años y fue sorprendida con una linda celebración preparada con mucho cariño por su esposo, el conductor Víctor Gavilán. “Gracias mi amor por organizar el festejo sorpresa anoche. Le dije que no quería nada y me dijo que solo íbamos a cenar con los niños”, contó la influencer en las redes.

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El romántico marido Víctor Gavilán escribió unas emotivas líneas para saludar a Nicole Sautu por su nueva vuelta al sol.

“Gracias, gracias, gracias y gracias es todo lo que puedo decirte. Gracias por ser una gran mamá, gran esposa, gran amiga y gran compañera. Gracias por tu entrega y dedicación a nuestra hermosa familia. Gracias por ser la mamá de Victoria, de Valentino, de Valery y de Valiente Nicolás. Gracias por renunciar a miles de cosas para estar firme aquí con nosotros... Hoy en este día tan especial quiero decirte feliz cumpleaños”, expresó emocionado el conductor en su cuenta de Instagram.

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Víctor Gavilán se mostró más enamorado que nunca de su bella esposa y madre de sus cuatro hijos. “Te amo de aquí al infinito. Perdón sin muchas veces no lleno las expectativas, pero dejame decirte que si existe otra vida te volvería a elegir. Gracias por tanto. Feliz 30 años, mi encanto”, destacó el hombre de radio en el mensaje dirigido a Nicole Sautu.