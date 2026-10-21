Gente
21 de octubre de 2026 - 10:28

Maluma comparte las más tiernas fotos de su familia

Maluma con su pequeño Orión en brazos.
Maluma con su pequeño Orión en brazos.Instagram/Maluma

El colombiano Maluma compartió su álbum familiar y enterneció las redes. ¡Pasá y mirá las postales de famoso cantante con su pareja e hijos!

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, abrió su álbum más íntimo y lo compartió con sus seguidores en Instagram.

Papá Maluma con su princesita Paris. (Instagram/Maluma)
Papá Maluma con su princesita Paris. (Instagram/Maluma)

Multimillonario (No hablo de dinero)”, expresó el artista colombiano Maluma junto a las bellas fotografías que lo tienen como protagonista junto a su pareja, la arquitecta Susana Gómez, y sus hijos Paris (2) y Orión (1 mes).

Lea más: Paris, la hijita de Maluma, cumplió dos años

Maluma y Susana Gómez con sus hijos Paris y Orión. (Instagram/Maluma)
Maluma y Susana Gómez con sus hijos Paris y Orión en la caballeriza del rancho del artista colombiano. (Instagram/Maluma)

Las imágenes familiares fueron captadas en el rancho de Maluma, ubicado en su país natal, Colombia. Las mismas reflejan el lado más personal del cantante que hace poco dio la bienvenida a su segundo hijo.

Lea más: ¡Maluma ya tiene a Orión en sus brazos!

Paris, la luz de los ojos de Maluma, paseando al aire libre. (Instagram/Maluma)
Paris, la luz de los ojos de Maluma, paseando al aire libre. (Instagram/Maluma)

A juzgar por lo que siempre muestra en sus redes, Maluma disfruta al máximo de su paternidad. Juan Luis Londoño Arias es padre de Paris, nacida el 9 de marzo de 2024, y Orión, el bebé que llegó al mundo el pasado 14 de setiembre.