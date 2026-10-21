Maluma comparte las más tiernas fotos de su familia

Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, abrió su álbum más íntimo y lo compartió con sus seguidores en Instagram.

“Multimillonario (No hablo de dinero)”, expresó el artista colombiano Maluma junto a las bellas fotografías que lo tienen como protagonista junto a su pareja, la arquitecta Susana Gómez, y sus hijos Paris (2) y Orión (1 mes).

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Las imágenes familiares fueron captadas en el rancho de Maluma, ubicado en su país natal, Colombia. Las mismas reflejan el lado más personal del cantante que hace poco dio la bienvenida a su segundo hijo.

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A juzgar por lo que siempre muestra en sus redes, Maluma disfruta al máximo de su paternidad. Juan Luis Londoño Arias es padre de Paris, nacida el 9 de marzo de 2024, y Orión, el bebé que llegó al mundo el pasado 14 de setiembre.