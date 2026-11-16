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Gente
16 de noviembre de 2026 - 11:10

El rey Felipe y la infanta Sofía alentaron desde las gradas a la selección de España

El rey Felipe, la infanta Sofía y la ministra de Educación, Milagros Tolón, durante el encuentro de la Liga de Naciones que disputaron España e Inglaterra en el estadio Metropolitano, en Madrid. (EFE / Kiko Huesca)
El rey Felipe, la infanta Sofía y la ministra de Educación, Milagros Tolón, durante el encuentro de la Liga de Naciones que disputaron España e Inglaterra en el estadio Metropolitano, en Madrid. (EFE / Kiko Huesca) Kiko Huesca

Felipe VI y su hija menor, la infanta Sofía, estuvieron en el palco del estadio Metropolitano de Madrid alentando a la Selección Española Masculina de Fútbol en su encuentro ante Inglaterra. ¡Pasá y mirá las fotos de padre e hija en las gradas!

Por ABC Color
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El rey Felipe de España y la infanta Sofía estuvieron presentes en el encuentro entre España e Inglaterra en el marco de la Liga de Naciones. La cita con el fútbol fue en el estadio Metropolitano, en Madrid.

El rey Felipe y la infanta Sofía aplauden en el encuentro de la Liga de Naciones que disputaron ayer domingo España e Inglaterra en el estadio Metropolitano, en Madrid. (EFE / Mariscal)
El rey Felipe y la infanta Sofía aplauden en el encuentro de la Liga de Naciones que disputaron ayer domingo España e Inglaterra en el estadio Metropolitano, en Madrid. (EFE / Mariscal)

Lea más: La emoción del rey Felipe y sus hijas al levantar la Copa del Mundo

Padre e hija llegaron con estilismos coordinados para alentar a la selección campeona del mundo en su partido ante Inglaterra en la UEFA Nations League. Felipe VI lució un impecable traje clásico con una corbata roja y la infanta Sofía se decantó por un trench en beige que combinó a la perfección con una bufanda roja.

Lea más: Los reyes de España recibieron a los campeones del Mundial 2026 en el Palacio de la Zarzuela

Felipe VI y la infanta Sofía en el palco del estadio Metropolitano, en Madrid. (EFE / Mariscal)
Felipe VI y la infanta Sofía en el palco del estadio Metropolitano, en Madrid. (EFE / Mariscal)

El rey de España y su hija menor, Sofía, entre sonrisas y miradas cómplices aplaudieron a “La Roja” desde las gradas y disfrutaron de un domingo a puro fútbol. Aunque la felicidad no fue total para los miembros de la familia real porque España perdió ante el seleccionado inglés.

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