El rey Felipe y la infanta Sofía alentaron desde las gradas a la selección de España

El rey Felipe de España y la infanta Sofía estuvieron presentes en el encuentro entre España e Inglaterra en el marco de la Liga de Naciones. La cita con el fútbol fue en el estadio Metropolitano, en Madrid.

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Padre e hija llegaron con estilismos coordinados para alentar a la selección campeona del mundo en su partido ante Inglaterra en la UEFA Nations League. Felipe VI lució un impecable traje clásico con una corbata roja y la infanta Sofía se decantó por un trench en beige que combinó a la perfección con una bufanda roja.

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El rey de España y su hija menor, Sofía, entre sonrisas y miradas cómplices aplaudieron a “La Roja” desde las gradas y disfrutaron de un domingo a puro fútbol. Aunque la felicidad no fue total para los miembros de la familia real porque España perdió ante el seleccionado inglés.