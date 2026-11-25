Julio Enciso derrochó amor en su cuenta de Instagram al compartir un emotivo mensaje dirigido a su esposa Melissa Cardona, quien hoy completa una nueva vuelta al sol.

“Feliz cumpleaños, mi esposita, mi chiquitita. Si pudiera pedirle algo a Dios hoy, sería que nunca te falten motivos para sonreír, que cuide siempre tu corazón y que te permita cumplir hasta el más pequeño de tus sueños”, comenzó escribiendo el futbolista Julio Enciso en su cuenta de Instagram.

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“Ojalá pudieras verte con mis ojos para que entendieras lo especial y maravillosa que sos. Me llena de orgullo la mujer que sos, tu corazón, tu manera de amar y esa luz tan bonita que llevás dentro. Quiero estar a tu lado en cada etapa de tu vida, celebrar tus logros, abrazarte en tus días difíciles y verte cumplir todo aquello que un día soñaste”, señaló el enamorado esposo Julio Enciso junto a las postales donde se lo ve con Melissa Cardona.

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Y, antes de terminar su posteo, el jugador de la Albirroja dejó sus mejores augurios para su esposa cumpleañera. “Deseo que la vida sea tan bonita con vos como lo sos vos con mi vida. Feliz cumpleaños, mi chiquitita hermosa. Que Dios me permita verte sonreír hasta que seamos viejitos. Te amo con cada pedacito de mi corazón”, destacó Julio Enciso en las redes.