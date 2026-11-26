La Miss Universo Paraguay 2022 Leah Ashmore anunció en junio pasado que estaba en la dulce espera y hace unas horas ya compartió las primeras fotografías de su hijo Ethan, fruto de su amor con Carson Kutuchief.

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“Nuestras primeras 72 horas como familia de cuatro. Llevábamos toda la vida esperando esto, sin siquiera saberlo”, escribió emocionada la mamá de estreno Leah Ashmore en su cuenta de Instagram al anunciar la llegada de su primer hijo.

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“Bienvenido a nuestro hermoso mundo, Ethan Kutuchief Ashmore. Nacido el 22/11/26″, expresó la feliz mamá primeriza Leah Ashmore en la red social de la camarita.

“Papá + Mamá = Ethan. Una vida plena, porque Dios nos eligió para ser tus padres”, había destacado Leah Ashmore días antes de dar a luz a su primogénito y hoy ya lo tiene en sus brazos.