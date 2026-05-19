Pastora Céspedes y su hijo Francisco serán homenajeados con un mausoleo en Yabebyry

La escritora y abogada Elsa Jara viuda de Amarilla señaló que, en la tarde de ayer, lunes, llegaron los materiales necesarios para iniciar la obra. Indicó que la construcción del mausoleo estará a cargo de personal de las Fuerzas Armadas, con apoyo de organizaciones culturales y autoridades municipales.

Pastora Concepción Céspedes, enfermera durante la Guerra del Chaco, es considerada una heroína nacional. Acompañó a su hijo, el cabo 2º Francisco Arsenio Céspedes, quien murió en marzo de 1933 en la batalla de Campo Jordán. Ella misma se encargó del entierro en Fortín Muñoz y levantó una choza cerca de la sepultura, donde permaneció hasta morir.

El 10 de enero de 1959, Pastora fue hallada muerta abrazada a la cruz de su hijo combatiente.

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El abogado Fulvio Llano, integrante del Colectivo Cultural y Turístico de Misiones, manifestó que el proyecto se viene gestionando desde hace varios años. Añadió que la obra representa un homenaje muy importante para la historia de Yabebyry y para todos los héroes del Paraguay.

Llano explicó que recurrieron a varias instituciones en busca de apoyo para concretar la construcción del mausoleo. Finalmente, integrantes de las Fuerzas Armadas accedieron al pedido y actualmente la ejecución del proyecto ya se encuentra en marcha.

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Según estimaciones, los trabajos podrían concluir en un plazo de entre 12 y 15 días. El objetivo es inaugurar el mausoleo antes del próximo 12 de junio o en esa fecha, en la que se recuerda la firma del Protocolo de la Paz del Chaco (1932-1935) entre Paraguay y Bolivia.

También se prevé la construcción de un mural alrededor del monumento con los nombres de los excombatientes de la Guerra del Chaco oriundos de Yabebyry.

El retorno a su ciudad natal

Los restos de Pastora Concepción Céspedes y de su hijo Arsenio descansaron en el Fortín General Díaz, del distrito de Tte. Esteban Martínez, departamento de Presidente Hayes, Chaco paraguayo. Fueron llevados a Yabebyry, su pueblo natal, el 17 de agosto de 2021, acompañados por familiares y autoridades.

El retorno de los restos, en urnas, fue posible gracias al esfuerzo de la escritora y abogada Elsa Jara viuda de Amarilla y del Colectivo Cultural y Turístico de Misiones, encabezado por el abogado Fulvio Llano.

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