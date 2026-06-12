Sin emergía: pobladores de Santa Rosa, Misiones, temen que no puedan ver a la Albirroja

Pavón señaló que, desde la 18:00 aproximadamente del jueves, los pobladores permanecen sin suministro eléctrico en la compañía San Francisco, situación que genera múltiples inconvenientes y preocupación, debido a que en la zona funciona un puesto de salud donde se almacenan medicamentos y vacunas que requieren refrigeración. Además, indicó que existen personas que utilizan insulina, la cual podría echarse a perder ante la prolongada interrupción del servicio. A esto se suma la falta de agua potable, ya que el motor del pozo se encuentra fuera de servicio.

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Asimismo, advirtió sobre el riesgo de que los habitantes pierdan los alimentos almacenados en las heladeras. También manifestó que, una vez agotadas las baterías de los teléfonos celulares, la comunidad quedará incomunicada. Según explicó, este tipo de situaciones no es nuevo, ya que cada vez que el suministro eléctrico se ve afectado por fenómenos climáticos, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) demora varios días en acudir a la zona para solucionar el inconveniente.

Por otro lado, expresó que, de acuerdo con lo informado por el jefe regional de la ANDE, Luis Amarilla, la problemática se debe a la falta de personal y de vehículos suficientes para brindar una respuesta inmediata a los reclamos de los usuarios.

“En mi opinión, hacen falta más gestiones de parte de los jefes regionales; se tiene que insistir y golpear puertas, contratar mayor cantidad de personal y así contar con más cuadrillas, porque Misiones es grande. No se puede estar solamente sentado esperando que las soluciones lleguen solas. Nuestro jefe se aplazó en ese sentido”, manifestó.

Se trabaja para mejorar el servicio en la zona

Por su parte, Luis Amarilla explicó que una cuadrilla está trabajando en la zona para restablecer el servicio de energía eléctrica a la brevedad posible. Muchas veces, las condiciones del terreno o de los caminos después de cada lluvia impiden que se puedan atender los reclamos en horas de la noche.

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Además, mencionó que la ANDE viene realizando trabajos en esa zona para reemplazar las líneas monofásicas por trifásicas. Esto permitirá mejorar la infraestructura eléctrica en el lugar. El proyecto inició con el reemplazo de las columnas; ahora ya se cuenta con los conductores forrados. Se espera que a finales de julio y durante los primeros días de agosto se tenga toda la línea trifásica en media tensión. De esta manera, se busca brindar un mejor servicio a los usuarios.

Otros pobladores temen que la ANDE entorpezca la posibilidad de ver el partido de Paraguay con EEUU. que se disputará a las 22:00.