Ayolas: candidato de la ANR ratifica pedido de auditoría, pese al abrazo republicano

Tras ser proclamado oficialmente por el Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) como candidato a intendente, José Mutti informó que ya mantuvo reuniones con referentes de la Lista 2, que impulsó la candidatura del exjefe de Gabinete de la Municipalidad, Christian Rolón (ANR – HC), con el propósito de coordinar acciones de cara a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre, ahora como candidato oficial de la Lista 1.

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Además, señaló que durante las conversaciones no existió ningún tipo de condicionamiento. En ese sentido, indicó que volvió a ratificar su compromiso de ejecutar el correspondiente corte administrativo y solicitar la presencia de la Contraloría General de la República (CGR) para la realización de una auditoría, una vez que asuma la intendencia de Ayolas.

“Eso se aceptó, por lo que se continúa trabajando con miras a las elecciones municipales de octubre”, expresó.

Oposición

Al ser consultado sobre las críticas surgidas en redes sociales por el acercamiento con el oficialismo, Mutti sostuvo que desde la oposición se intenta instalar la versión de que existe un acuerdo de impunidad, situación que rechazó categóricamente.

El candidato afirmó que no existe ningún tipo de acuerdo en ese sentido y explicó que, tras la competencia interna entre dos listas, corresponde que el sector derrotado acompañe al ganador del proceso electoral.

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“Siempre el que gana es quien define el camino a tomar”, manifestó.

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