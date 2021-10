Detienen en México a implicado en secuestro de Cecilia Cubas

Esta madrugada trascendió en fuentes diplomáticas que tras la detención por Interpol de Rodrigo Granda, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (izquierdista), firmaría un decreto para ordenar la devolución del guerrillero a su país de origen, Colombia, donde tiene inmunidad y le perdonaron sus crímenes en el marco del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno, lo cual puso fin a más de medio siglo de conflicto armado.

Se aguardaba que Granda abordará un vuelo de Avianca con destino a Bogotá con el pretexto de que aún no ingresó a suelo mexicano, ya que fue detenido en zona de Migraciones.

El ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, dijo a ABC que no tenía mayores informaciones y que estaba intentando comunicarse con diplomáticos en Colombia. Otras altas fuentes del Gobierno informaron a la par los intentos de que la detención se consumara. Nuestras fuentes informaron que Paraguay fue emplazado por el Gobierno Mexicano hasta la 1:00 de la madrugada para presentar el exhorto de extradición, lo cual era casi de cumplimiento imposible.

“La detención del señor Rodrigo Granda se produjo por circular roja de Paraguay por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso”, expresó el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, en Twitter, reportó la Agencia EFE.

El alto funcionario señaló que “Interpol Colombia no está facultada ni tiene acceso para modificar, aclarar o cancelar la información publicada por otros países”.

Granda –según el partido Comunes, surgido de la desmovilización de la guerrilla– había recibido autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para viajar a México y, por lo tanto, el Gobierno colombiano no podía pedir su detención a las autoridades de otro país. Según Interpol, una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar.

Las FARC en Paraguay

Dos miembros de las FARC asesoraron al marxista Partido Patria Libre (PPL) en el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas (1998-1999). Cubas fue hallada sin vida el 16 de febrero de 2005, enterrada en una casa de la periferia de Asunción tras cinco meses de búsqueda y tras haber pagado su familia unos 300.000 dólares a sus secuestradores para su liberación.

En esa línea, Granda y Orley Jurado Palomino tienen un pedido de captura internacional de Paraguay por participar en el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas.

La denuncia de la detención

Según confirmaron a Efe fuentes oficiales, Granda fue detenido a su llegada a Ciudad de México, a donde había sido invitado por el Partido del Trabajo (PT) para el seminario internacional “Los Partidos y una nueva sociedad” del 21 al 23 de octubre y al que iba como representante del Partido Comunes junto con Rodrigo Londoño, último comandante de las FARC.

“Uno de los temas a tratar es el proceso de paz en Colombia, el partido nombró una delegación en la cual estoy incluido y también Granda, hicimos todos los trámites ante la JEP –Jurisdicción Especial de Paz– como comparecientes y nos fueron dados los permisos”, dijo Londoño vía Twitter.

Agregó que llegaron al mediodía y que a las 20:15 horas “Granda no había podido ingresar a Ciudad de México. Realmente yo no sé que pasó, no quiero presumir cosas, ni especular, llamó a la comunidad internacional a que estén pendientes de la seguridad y el estado de Rodrigo Granda”, añadió Londoño, según la Agencia EFE.