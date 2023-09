Cuarto intermedio en Comité de Hidrovía: países cumplirán instancias antes de llegar a un arbitraje

La reunión del Comité del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay- Paraná, realizado en la sede de la embajada de Brasil en Buenos Aires, quedó en un cuarto intermedio, confirmó a ABC Cardinal, el director paraguayo de Puertos, Julio César Vera Cáceres, ante la falta de acuerdo entre los países miembros.

Vera Cáceres aseguró que en la reunión todos los países presentaron su posición ante el cobro unilateral del peaje por parte de la Argentina, medida que cumplió ya un año.

“Cada país expuso sus cuestionamientos al estudio que presentó Argentina el 24 de agosto en relación a la justificación del peaje que están cobrando. Paraguay se ratificó en su posición de que la información técnica adicional que presentó la Argentina, no demostraron los servicios presuntamente prestados a la navegación, y que seguía siendo insuficiente”, dijo Vera Cáceres.

Hidrovía: Argentina quiere establecer nuevos paradigmas

“Pero fundamentalmente uno de los principales cuestionamientos fue que Argentina en esta ocasión, presentó un nuevo paradigma en cuanto a la cuantificación de los presuntos trabajos de mejoramiento de ese tramo Santa Fe-Confluencia”, reclamó Vera Cáceres.

“Porque se aparta de lo tradicionalmente establecido que es que el dragado, la señalización, el balizamiento e introduce un nuevo paradigma diferente que no es posible cuantificar, no permite la cuantificación de montos”, señaló.

“Por ejemplo habla de que realizaron ingentes esfuerzos económicos en agarrar y establecer una nueva traza del canal, en función directa a datos estadísticos del derrotero de las embarcaciones”, lo que según Argentina sería mucho más costoso que un simple dragado.

No hay acuerdo con los demás países

Vera Cáceres señaló que este planteamiento argentino no fue aceptado por ninguno de los demás países, por lo que no hubo acuerdo. “Argentina no refutó la postura de los cuatro países y ratifica que estamos todavía en instancias de la comisión del Acuerdo, y sin embargo los cuatro países señalamos que esa es ya una etapa precluida”, dijo, asegurando que el conflicto ya se encuentra en el ámbito político.

“Mañana nos reunimos en el CIH (Comité Intergubernamental de la Hidrovía), y de no mediar un acuerdo, el siguiente paso ya es la reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata. De no llegarse a un acuerdo en la reunión de cancilleres, cada país podrá solicitar el arbitraje”, recalcó.

Vera Cáceres señaló que ya en la anterior reunión en Santa Cruz, Paraguay había solicitado que cada país nombrara a sus árbitros, de tal suerte a tenerlos preparados en caso de llegar a esa instancia.

Paraguay llevará reclamo ante tribunal del Mercosur

El director de Puertos confirmó que Paraguay llevará su reclamo, independientemente, al Mercosur, ante el Tribunal de Solución de Controversias.

“Amén de eso hay convenciones, como la Convención de los Derechos del Mar, que otorgar muchos beneficios a los países sin litoral marítimo. Además de eso, nos amparan muchos tratados como la convención de Viena, del derecho de los tratados.

“En su artículo 26 habla de que los pactos están hechos para ser estrictamente cumplidos y de buena fe. En el artículo 27 habla de que ningún país podrá argüir sus normativas internas para dejar de cumplir un pacto o convenio internacional, que es el caso que nos ocupa”, señaló el director.

Vera Cáceres, señaló que actualmente no hay buques paraguayos varados y que tienen el compromiso de que por lo menos por 30 días no se van a producir incidentes.