China pide a EE.UU. hacer “algo tangible” por Latinoamérica

El gobierno chino instó a Estados Unidos a detener sus intentos de sembrar discordia y obstaculizar la cooperación entre China y América Latina, según declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun.

Las declaraciones de Guo se realizaron en alusión a los recientes comentarios del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quien acusó a China de infiltrarse y saquear recursos en el hemisferio occidental, informó la agencia Xinhua.

Holsey dijo desde Argentina que “el Partido Comunista Chino continúa su incursión metódica en la región, buscando exportar su modelo autoritario, extraer recursos y establecer infraestructura de doble uso, desde puertos hasta el espacio. Esto puede permitirle proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones e incluso la neutralidad de la Antártida”.

Lea más: Comando Sur de EE.UU. alerta a jefes militares de Paraguay y otros de la región sobre el rol de China

Reacción de China

“Las acusaciones de Estados Unidos no representan nada más que una narrativa desgastada y divorciada de la realidad, que una vez más expone la arraigada mentalidad confrontacional y de Guerra Fría de ciertos individuos dentro de Estados Unidos”, afirmó Guo durante una rueda de prensa regular.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El portavoz reafirmó que China siempre ha actuado bajo los principios de respeto mutuo, igualdad, beneficios compartidos, apertura, inclusión y cooperación de beneficio mutuo en sus relaciones prácticas con los países de América Latina y el Caribe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que esta cooperación “se alinea con las necesidades respectivas de cada parte, sirve a sus intereses comunes y ha promovido vigorosamente el desarrollo económico y social local, ganándose una genuina bienvenida en los países y pueblos de la región”.

Patio trasero

Guo también hizo referencia a la actitud histórica de Washington hacia la región, señalando que “a lo largo de los años, Estados Unidos no ha escatimado esfuerzos para interferir y controlar América Latina y el Caribe. Sus acciones hegemónicas y de intimidación son demasiado evidentes” y enfatizó que “América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie”.

Lea más: Canciller señala que problema entre EE.UU. y Venezuela afecta a toda la región

Subrayó también el alto funcionario chino que la cooperación entre China y la región no está dirigida contra terceros, ni debe ser interrumpida por fuerzas externas.

Estas declaraciones se producen en el marco de la reciente gira del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quien visitó Paraguay y Argentina en un esfuerzo por fortalecer los lazos estratégicos y dialogar sobre la influencia de potencias extrarregionales en Sudamérica.