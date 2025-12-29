Migraciones detectó al “impostor”: celebran detención de exjefe de policía de Brasil

En la madrugada del viernes, Silvinei Vasques, exjefe de la Policía Rodoviaria Federal de Brasil, prófugo en su país y condenado a 24 años de cárcel por tentativa de golpe de Estado y otros delitos, fue aprehendido en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Luque.

Vasques intentó abordar un vuelo a El Salvador, que pasaba por Panamá, con el pasaporte y cédula de identidad de un hombre de Hernandarias que denunció sus documentos como extraviados.

Jorge Kronawetter, director de Migraciones de Paraguay, destacó que fue un funcionario de la institución quien detectó que el documento de identidad utilizado por el prófugo de la justicia de Brasil no coincidía en la foto con la persona que se presentó en ventanilla.

“Yo siempre insisto en el tema de las capacitaciones, ellos reciben muchas capacitaciones para tener la posibilidad de detectar estos impostores, porque así se denomina a la figura de una persona que se presenta con un documento auténtico, pero obviamente no le corresponde a esa persona, en este caso el documento era auténtico, pero la persona era absolutamente otra”, explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¿Cómo ocurrió la detención y expulsión de exjefe policial brasileño buscado por intento de golpe de Estado?

Sin alerta de Interpol

Kronawetter indicó que tanto el uso del documento de otra persona, como el ingreso irregular por Ciudad del Este de esta persona, daban los presupuestos para aplicar la expulsión del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que el condenado por intento de golpe de Estado en Brasil no tenía alerta de ningún tipo con relación a su identidad real y que en caso de que la tenga, si el funcionario de Migraciones no se percataba, iba a pasar como un paraguayo que hizo el control.

“Por más de que haya estado cargada esa alerta, al presentar un documento de un paraguayo que no tenía ninguna restricción, obviamente que iba a poder pasar. ¿Vos te imaginas si esta persona llegaba a su destino final y se anunciaba que pasó por Paraguay y no fue detectado el problema que iba a generarnos a nosotros esta situación?, por eso el mérito de nuestro funcionario”, destacó.

Casos en los que se utilizan documentos ajenos para ingresar o salir del país existen muchos, no solamente paraguayos, ya que uno de los puntos donde más casos de este tipo se registran es en el puesto de control de Infante Rivarola, donde constantemente se tienen detecciones de bolivianos que utilizan pasaportes de argentinos. El caso más resaltante de estos fue el de miembros que pertenecían a la organización criminal “Mafia de los Balcanes”.

Lea más: Exdirector de Policía brasileña ya va rumbo a CDE para ser expulsado

Aumento del turismo de compras

Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, entre el sábado 20 al jueves 25 de diciembre ingresaron 87.993 personas al país, más del 22% con relación al mismo periodo de tiempo del año pasado.

Este ingreso masivo se da mayormente por el puesto ubicado en el puente que une la ciudad de Encarnación con la de Posadas, Argentina y se debería principalmente a lo que se denomina como “turismo de compras”, ya que los argentinos visitan Paraguay para abastecerse de productos, aprovechando las ventajas en los precios, un fenómeno que anteriormente se daba de manera inversa, siendo los paraguayos quienes cruzaban a Argentina para comprar.

Kronawetter explicó que en el puesto de Migraciones hay un control integrado en el que el proceso de control se hace solamente en el lado argentino y los datos se comparten a nivel informático, lo que evita que vuelvan a parar en el lado paraguayo, ahorrándose un trámite.

“Antes tenían que parar allí, después tenían que pasar al lado paraguayo y volver a parar y al volver. Ahora ya no, ahora ya se ahorra ese tiempo, pero igual, 14 casetas de migraciones de Argentina están ocupadas las 24 horas o por lo menos en la época esta, donde hay mayor movimiento con nuestros funcionarios, pero la demanda es demasiado grande y no da abasto”, resaltó.

Entre otras cifras, en el puesto de José Falcón y Clorinda, tuvo 31.068 personas que ingresaron entre el 20 y 25 de diciembre, cifra que se mantiene a la del año pasado. También 11.446 ciudadanos entre paraguayos y extranjeros ingresaron por el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.