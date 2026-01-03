Maduro será juzgado en EE.UU. por narcotráfico y terrorismo

“Pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”, declaró Pam Bondi en un mensaje en la red social X.

El líder chavista venezolano Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y extraídos de Venezuela en una operación militar estadounidense, anunció el presidente Donald Trump.

Por otro lado, Estados Unidos ya habría completado su acción militar en Venezuela tras capturar al presidente Maduro, dijo hoy el senador estadounidense, Mike Lee, citando al secretario de Estado Marco Rubio.

Rubio “no prevé más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de Estados Unidos”, escribió en X el senador Mike Lee, un republicano que inicialmente fue crítico de la operación, tras afirmar que había hablado con el jefe de la diplomacia estadounidense.

