Venezuela: el mundo se divide tras la captura de Maduro y la intervención de EE. UU.

Los mandatarios de países de la región, además de España y Rusia, reaccionaron ante la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Estas fueron algunos de los mensajes de los líderes mundiales.

Rusia: denuncia de “agresión militar”

Desde Moscú, el Ministerio de Exteriores de Rusia condenó enérgicamente lo que calificó como una “agresión militar” basada en pretextos infundados. El Kremlin solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y exigió que Venezuela mantenga su derecho a la autodeterminación sin injerencias destructivas, advirtiendo que la región debe seguir siendo una zona de paz.

México: violación a la Carta de la ONU

El Gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó de manera unilateral y enérgica las acciones armadas de EE. UU. en territorio venezolano. La diplomacia mexicana subrayó que estas operaciones constituyen una violación flagrante al Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, reafirmando su postura histórica de no intervención y defensa de la soberanía de los Estados.

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

Argentina: celebración del fin de la “dictadura”

El presidente Javier Milei celebró la detención a través de un mensaje contundente, calificando al gobierno de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana”. Milei sostuvo que la figura del líder venezolano representaba una “sombra oscura” y una vergüenza para el continente, respaldando plenamente su captura bajo la premisa de la lucha contra el narcoterrorismo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/yexGuQfKvF — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

Chile: condena al uso de la fuerza

El mandatario chileno, Gabriel Boric, expresó su condena por las acciones militares de Estados Unidos, haciendo un llamado inmediato a la desescalada. Boric reafirmó la adhesión de Chile a la solución pacífica de las controversias y criticó que se intente resolver la crisis venezolana mediante la violencia o la injerencia extranjera, en lugar del diálogo multilateral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país.



Chile reafirma su adhesión a principios básicos… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 3, 2026

Ecuador: respaldo a la caída de los narco-chavistas

El presidente Daniel Noboa mostró una postura de apoyo total a la intervención, afirmando que “a todos los criminales narco-chavistas les llega su hora”. Noboa envió un mensaje de aliento a la oposición venezolana, específicamente a María Corina Machado y Edmundo González, asegurando que Ecuador es un aliado en el proceso de recuperación del país.

A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente.



A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 3, 2026

España: llamado a la responsabilidad

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, informó que su administración realiza un seguimiento exhaustivo de los hechos a través de su red consular. Sánchez instó a la desescalada y al respeto estricto del Derecho Internacional, pidiendo responsabilidad a las partes involucradas para evitar una catástrofe mayor en la región.

El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos.



Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026

Uruguay: preocupación por los ataques aéreos

La Cancillería uruguaya manifestó una “seria preocupación” por los bombardeos estadounidenses sobre infraestructura civil y militar. El gobierno uruguayo rechazó la intervención de un país sobre otro y abogó por mantener a América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, pidiendo a la OEA y la ONU que actúen como mediadores.

Uruguay sigue con seria preocupación los acontecimientos recientes en Venezuela, incluidos los ataques reportados contra instalaciones militares e infraestructura civil.



Comunicado completo ⤵️https://t.co/T7Tw3pP4Ct#Uruguay #Venezuela #DerechoInternacional #ZonaDePaz… pic.twitter.com/oXcjSI6F2Q — Cancillería Uruguay 🇺🇾 (@CancilleriaUy) January 3, 2026

Colombia: rechazo a la acción unilateral y protección a civiles

El presidente Gustavo Petro manifestó su “profunda preocupación” ante los ataques aéreos y la escalada de tensión en el país vecino, rechazando de forma categórica cualquier acción militar unilateral. El mandatario colombiano reafirmó el compromiso de su gobierno con la solución pacífica de las controversias y advirtió que el uso de la fuerza contra la integridad territorial de Venezuela no solo vulnera la Carta de las Naciones Unidas, sino que pone en riesgo inminente a la población civil de la región.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Brasil: alerta sobre el retorno de la injerencia y la “ley del más fuerte”

El Gobierno de Brasil emitió una condena categórica contra los bombardeos y la captura de Nicolás Maduro, calificando estos actos como una “afrenta grave” a la soberanía venezolana que traspasa una línea inaceptable. El Ejecutivo brasileño advirtió que esta violación del derecho internacional evoca los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y amenaza con instaurar un escenario de caos donde prevalezca la ley del más fuerte; ante esto, instó a las Naciones Unidas a responder con firmeza para preservar a la región como una zona de paz y multilateralismo.

Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.



Atacar países, em… — Lula (@LulaOficial) January 3, 2026

Unión Europea: respaldo a la transición democrática con respeto al Derecho Internacional

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, manifestaron que la Unión Europea sigue con extrema atención la crisis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Aunque el bloque europeo ha reiterado de forma sistemática que el dirigente venezolano carece de legitimidad democrática, Von der Leyen subrayó que cualquier salida a la crisis debe encuadrarse estrictamente en la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, Bruselas ha activado protocolos de coordinación para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos en territorio venezolano ante la inestabilidad derivada de la operación militar.