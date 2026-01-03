Venezuela: el mundo se divide tras la captura de Maduro y la intervención de EE. UU.

Los mandatarios de países de la región, además de España y Rusia, reaccionaron ante la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Estas fueron algunos de los mensajes de los líderes mundiales.
Rusia: denuncia de “agresión militar”
Desde Moscú, el Ministerio de Exteriores de Rusia condenó enérgicamente lo que calificó como una “agresión militar” basada en pretextos infundados. El Kremlin solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y exigió que Venezuela mantenga su derecho a la autodeterminación sin injerencias destructivas, advirtiendo que la región debe seguir siendo una zona de paz.
México: violación a la Carta de la ONU
El Gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó de manera unilateral y enérgica las acciones armadas de EE. UU. en territorio venezolano. La diplomacia mexicana subrayó que estas operaciones constituyen una violación flagrante al Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, reafirmando su postura histórica de no intervención y defensa de la soberanía de los Estados.
Argentina: celebración del fin de la “dictadura”
El presidente Javier Milei celebró la detención a través de un mensaje contundente, calificando al gobierno de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana”. Milei sostuvo que la figura del líder venezolano representaba una “sombra oscura” y una vergüenza para el continente, respaldando plenamente su captura bajo la premisa de la lucha contra el narcoterrorismo.
Chile: condena al uso de la fuerza
El mandatario chileno, Gabriel Boric, expresó su condena por las acciones militares de Estados Unidos, haciendo un llamado inmediato a la desescalada. Boric reafirmó la adhesión de Chile a la solución pacífica de las controversias y criticó que se intente resolver la crisis venezolana mediante la violencia o la injerencia extranjera, en lugar del diálogo multilateral.
Ecuador: respaldo a la caída de los narco-chavistas
El presidente Daniel Noboa mostró una postura de apoyo total a la intervención, afirmando que “a todos los criminales narco-chavistas les llega su hora”. Noboa envió un mensaje de aliento a la oposición venezolana, específicamente a María Corina Machado y Edmundo González, asegurando que Ecuador es un aliado en el proceso de recuperación del país.
España: llamado a la responsabilidad
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, informó que su administración realiza un seguimiento exhaustivo de los hechos a través de su red consular. Sánchez instó a la desescalada y al respeto estricto del Derecho Internacional, pidiendo responsabilidad a las partes involucradas para evitar una catástrofe mayor en la región.
Uruguay: preocupación por los ataques aéreos
La Cancillería uruguaya manifestó una “seria preocupación” por los bombardeos estadounidenses sobre infraestructura civil y militar. El gobierno uruguayo rechazó la intervención de un país sobre otro y abogó por mantener a América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, pidiendo a la OEA y la ONU que actúen como mediadores.
Colombia: rechazo a la acción unilateral y protección a civiles
El presidente Gustavo Petro manifestó su “profunda preocupación” ante los ataques aéreos y la escalada de tensión en el país vecino, rechazando de forma categórica cualquier acción militar unilateral. El mandatario colombiano reafirmó el compromiso de su gobierno con la solución pacífica de las controversias y advirtió que el uso de la fuerza contra la integridad territorial de Venezuela no solo vulnera la Carta de las Naciones Unidas, sino que pone en riesgo inminente a la población civil de la región.
Brasil: alerta sobre el retorno de la injerencia y la “ley del más fuerte”
El Gobierno de Brasil emitió una condena categórica contra los bombardeos y la captura de Nicolás Maduro, calificando estos actos como una “afrenta grave” a la soberanía venezolana que traspasa una línea inaceptable. El Ejecutivo brasileño advirtió que esta violación del derecho internacional evoca los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y amenaza con instaurar un escenario de caos donde prevalezca la ley del más fuerte; ante esto, instó a las Naciones Unidas a responder con firmeza para preservar a la región como una zona de paz y multilateralismo.
Unión Europea: respaldo a la transición democrática con respeto al Derecho Internacional
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, manifestaron que la Unión Europea sigue con extrema atención la crisis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Aunque el bloque europeo ha reiterado de forma sistemática que el dirigente venezolano carece de legitimidad democrática, Von der Leyen subrayó que cualquier salida a la crisis debe encuadrarse estrictamente en la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, Bruselas ha activado protocolos de coordinación para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos en territorio venezolano ante la inestabilidad derivada de la operación militar.