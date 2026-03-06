Bolivia dice que no hay confirmación de que el prófugo Sebastián Marset esté en el país

"Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la presencia de Sebastián Marset en territorio boliviano. Cualquier información relevante es verificada mediante los mecanismos de coordinación internacional correspondientes", expresó en un comunicado la cartera boliviana.

El ministerio boliviano mencionó que "las acciones de inteligencia y las operaciones en curso" deben manejarse por medio de "canales institucionales y mecanismos formales de cooperación" para "no afectar investigaciones ni alertar a estructuras criminales".

"Bolivia mantiene una coordinación permanente con países de la región y con organismos internacionales de cooperación policial y judicial en la búsqueda y localización de personas requeridas por la justicia internacional vinculadas al crimen organizado transnacional", añadió.

Asimismo, el Ministerio de Gobierno dijo que Bolivia "actuará con toda la fuerza de la ley ante cualquier información que permita proceder a la ubicación y captura de personas requeridas por la Justicia".

Hoy, el ministro paraguayo del Interior, Enrique Riera Escudero, aseguró tener información de que Marset se esconde en Bolivia, una afirmación que ya había hecho en octubre pasado.

Riera también dijo este viernes que Marset y su socio, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, "están metidos" en el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci, ocurrido en 2022 en Colombia.

Pecci fue asesinado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2022 delante de su esposa en una playa de la isla de Barú, en el Caribe colombiano, donde la pareja pasaba la luna de miel.

Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas en ese país en una causa que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

Marset está prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de una operación de las autoridades bolivianas para su captura en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y también es requerido por la justicia de Bolivia, Uruguay, Brasil, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Europol e Interpol.

Mientras que Insfrán fue detenido en febrero de 2023 en Brasil, desde donde fue extraditado a Paraguay en mayo de ese año y permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad de la localidad de Emboscada (centro).