Captura de Sebastián Marset: “Bolivia hoy ha ganado”, dice presidente Paz

El líder narco Sebastián Marset fue capturado esta mañana en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y por este hecho, el presidente Rodrigo Paz Pereira brindó una conferencia de prensa.

“Un hecho histórico de valores y resultados que pasará tiempo para entender la dimensión de lo que ha acontecido esta madrugada en nuestro territorio con la captura del señor Marset. Hoy Bolivia ha generado un un hecho trascendental, no solo para nuestra nación, sino para toda la región”, apuntó entre agradecimientos y felicitaciones a las fuerzas de seguridad locales.

Asimismo, apuntó que Marset es uno de los “narcotraficantes y criminales considerados entre los cuatro más grandes del continente” y ahora cayó en territorio boliviano.

“La captura del señor Marset marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado, pero además reafirma la voluntad del gobierno de la lucha contra las mafias nacionales e internacionales. En cinco meses hemos tomado determinaciones fuertes, frontales, transparentes, de la lucha contra la corrupción; ahí están los casos, claros, evidenciados en la lucha contra lo criminal, mafias y corrupción”, agregó.

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Bolivia hacia un “nuevo camino”

Otro punto que mencionó el mandatario es que ahora Bolivia tendrá un “nuevo camino” en el que el trabajo honesto de su gente será clave para “sacar a la patria” con dignidad. “Un gran logro para todos los bolivianos, bolivianas. Bolivia está demostrando que puede y quiere contribuir de manera decidida a la seguridad continental y global con esfuerzos propios”, mencionó.

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Inclusive aseguró que esta captura “no es un hecho aislado”, sino, corresponde al inicio de una serie de otras acciones que determinarían la intención del gobierno de alcanzar un país “libre del crimen organizado, narcotráfico, corrupción e impunidad”.

También declaró que ahora hay que asumir “con grandeza este paso fundamental” para transformar a la patria, ya que se logró “quitar un mal de la patria”.

“Bolivia tiene un futuro extraordinario; Bolivia hoy ha ganado. Sumémonos en el esfuerzo de hacer de Bolivia una patria exitosa, digna para nuestras familias. Estoy muy honrado, me siento orgulloso de ser boliviano; Dios bendiga a la patria", concluyó.

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Sebastián Marset

Sebastián Marset es considerado el narcotraficante más conocido de Uruguay y líder de una red internacional identificada como el “Primer Cartel Uruguayo (PCU)”.

Las autoridades de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Estados Unidos lo sindican como coordinador de grandes cargamentos de cocaína que salían de Bolivia, atravesaban Paraguay y eran enviados a puertos de Europa, con apoyo de organizaciones criminales extranjeras.

Los primeros vínculos documentados de Marset con el narcotráfico datan de 2012, cuando habría recibido un cargamento de marihuana enviado desde Paraguay por Juan Domingo Viveros Cartes, tío del expresidente Horacio Cartes.

En 2013 fue detenido en Uruguay y condenado por tráfico ilícito de estupefacientes. Tras recuperar su libertad en 2018, comenzó a tejer una red más amplia y se fue fortaleciendo con los años, según las investigaciones.

En el 2019 se instaló en Paraguay y tuvo contacto directo con autoridades nacionales como el senador Erico Galeano, quien ya fue condenado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Así también, en territorio paraguayo, Marset estableció vínculos con el llamado clan Insfrán, liderado por Miguel Insfrán, alias Tío Rico, actualmente también procesado en el marco del operativo A Ultranza Py.

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