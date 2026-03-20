Bolivia: caen otras 15 personas que serían de la estructura de Marset

En total, 15 personas fueron detenidas tras las investigaciones y los operativos policiales que continúan en Bolivia tras la captura del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que fue detenido en Santa Cruz el pasado 13 de marzo último.

Las autoridades de Bolivia insistieron que la captura de Marset fue solo el inicio de un trabajo para desmantelar la estructura criminal.

Este viernes, autoridades del Gobierno y de la Policía presentaron en Santa Cruz a los 15 nuevos aprehendidos, entre ellos varios extranjeros, que serían sospechosos de integrar la estructura criminal de Marset.

Estas personas fueron capturadas en dos operativos, ya que algunas de ellas trabajaban en un hangar del grupo criminal y otras eran parte del cuerpo de seguridad de Marset, según explicó el inspector general de la Policía Boliviana, Lionel David Valenzuela.

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Desmantelan estructura de Marset

Según señaló el inspector general, estas 15 peronas estarían relacionadas al clan de Marset e insistió en que forman parte de la estructura de la red internacional de tráfico de drogas.

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El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano, afirmó que este resultado refuerza la idea de que la captura de Marset no era el final, sino el comienzo de un trabajo arduo.

“Estos resultados, claramente, demuestran que estamos desmantelando la estructura de Sebastián Marset en Bolivia, en la parte de logística, comunicacional, redes de apoyo e infraestructura”, aseguró.

La autoridad indicó que también se está haciendo seguimiento al dinero acumulado por las actividades ilícitas de Marset y a los bienes vinculados a su organización criminal porque son conscientes de que, si no afectan la economía del narcotráfico, esta estructura volverá a reconstituirse.

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Proceso de Marset en Estados Unidos

Sebastián Marset, presunto narcotraficante, tras ser capturado en Bolivia fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial.

Marset ya compareció el lunes pasado en una audiencia que no duró ni 10 minutos. En esta primera etapa, conocida como “comparecencia inicial”, el juez le leyó sus derechos y le informó formalmente de qué se lo acusa.

La acusación vincula el movimiento de millones de dólares provenientes del tráfico de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

La fiscalía solicitó que Sebastián Marset no reciba ningún beneficio de libertad ambulatoria. El argumento es porque existe un altísimo riesgo de fuga.

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El abogado y experto en procesos en EE.UU., Marcio Battilana, explicó que el caso de Marset se tramita en la justicia federal estadounidense, lo que implica estrictas reglas de confidencialidad.

El experto explicó que no se pueden ingresar cámaras ni sacar fotos del proceso. No obstante, sí se difunden documentos oficiales y comunicados a través del Departamento de Justicia, siempre que no comprometan la investigación.