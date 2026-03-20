Sebastián Marset en EE.UU.: todo sobre su proceso judicial federal y una posible negociación

Según explicó el abogado y experto en procesos en EE.UU. Marcio Battilana, Sebastián Marset ya pasó previamente por una audiencia de reconocimiento de identidad tras su detención. “Ahora lo que él tiene es lo que nosotros llamamos la audiencia de imposición de medidas”, señaló, al comparar el procedimiento con la práctica paraguaya.

En esta nueva comparecencia, el juez leerá formalmente la acusación y le preguntará directamente a Marset cómo se declara: culpable o no culpable. “En base a la respuesta que él dé se determina cuáles son los siguientes pasos del proceso”, explicó Battilana.

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Si el acusado se declara no culpable, el caso avanzará hacia un juicio, con una etapa previa en que la Fiscalía deberá entregar todas las pruebas a la defensa. Este proceso, conocido como revelación de pruebas, permite a los abogados analizar la evidencia antes del eventual juicio por jurado.

Incluso existe la posibilidad de solicitar un “juicio rápido” (speedy trial), aunque el experto aclaró que no suele ocurrir, ya que la defensa generalmente necesita más tiempo para preparar su estrategia.

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Negociación de pena

En cambio —explico el abogado Battilana— si Marset decide declararse culpable se abrirá un proceso de negociación con la Fiscalía, conocido como "plea bargaining" (negociación de culpabilidad).

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Battilana aclaró que en Estados Unidos no existe la figura de la “delación premiada” como tal, sino un sistema de negociación basado en la cooperación del acusado. “Lo que existe es la negociación en caso de colaboración”, precisó.

Esta colaboración puede ir desde aceptar la culpabilidad —lo que ya implica facilitar el proceso y reducir costos al Estado— hasta aportar información relevante para la investigación.

“Uno negocia, literalmente negocia una pena con la Fiscalía”, indicó el abogado, quien detalló que los fiscales pueden ofrecer una reducción de la condena dependiendo del nivel y la utilidad de la cooperación.

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En cuanto al porcentaje posible de la reducción de la pena, manifestó que es subjetivo y depende del valor de la información que pueda proveer el acusado.

En otro momento, mencionó que incluso si inicialmente se declara no culpable, Marset puede cambiar de postura más adelante. “El acusado tiene derecho a declararse culpable hasta antes de que el jurado se retire a deliberar”, explicó Battilana.

Señaló que esto significa que las negociaciones pueden darse en cualquier etapa previa al veredicto, lo que abre la puerta a acuerdos de último momento para evitar una condena mayor.

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Cómo se define la condena

En caso de declararse culpable, el proceso no termina de inmediato con una sentencia. Primero se realiza una evaluación integral del acusado, que puede durar entre tres y seis meses, donde se analizan aspectos personales, económicos y sociales.

Posteriormente, se realiza la audiencia de sentencia, donde la Fiscalía expone la pena acordada y justifica la reducción con base en la colaboración brindada.

Sin embargo, la decisión final no depende del acuerdo. “El juez no está atado a lo que se haya negociado con la Fiscalía”, advirtió Battilana.

El magistrado puede imponer una pena menor, igual o incluso mayor a la sugerida. Solo en este último caso el condenado podría apelar.

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Sin transmisión pública y posibilidad de negociación

El caso de Marset se tramita en la justicia federal estadounidense, lo que implica estrictas reglas de confidencialidad. El experto explicó que no se pueden ingresar cámaras ni sacar fotos del proceso.

No obstante, sí se difunden documentos oficiales y comunicados a través del Departamento de Justicia, siempre que no comprometan la investigación.

Según sus explicaciones, ahora el presunto líder de un esquema narco en esta instancia deberá optar por ir a juicio y arriesgar una pena mayor o negociar con la Fiscalía información, en busca de una condena reducida.