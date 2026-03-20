Marset afronta esta tarde audiencia para saber cómo seguirá su proceso en EE.UU.

Sebastián Marset tiene una cita en la Sala 400 del Tribunal de Alexandria en el estado de Virginia a las 15:00 h (14:00 en nuestro país) donde afrontará su segunda audiencia para conocer cómo seguirá su proceso ante la Justicia de los Estados Unidos.

Marset ya había comparecido el lunes pasado en una audiencia que no duró ni 10 minutos. En esta primera etapa, conocida como “comparecencia inicial”, el juez le leyó sus derechos y le informó formalmente de qué se lo acusa.

Se trata de una acusación pesada que vincula el movimiento de millones de dólares provenientes del tráfico de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

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En la comparecencia de esta tarde, el juez leerá formalmente la acusación y le preguntará directamente a Marset si se declara culpable o no culpable. En base a la respuesta se determinan cuáles son los siguientes pasos del proceso.

La fiscalía había solicitado que Sebastián Marset no reciba ningún beneficio de libertad ambulatoria. El argumento es porque existe un altísimo riesgo de fuga.

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El abogado y experto en procesos en EE.UU., Marcio Battilana, explicó que el caso de Marset se tramita en la justicia federal estadounidense, lo que implica estrictas reglas de confidencialidad. El experto explicó que no se pueden ingresar cámaras ni sacar fotos del proceso. No obstante, sí se difunden documentos oficiales y comunicados a través del Departamento de Justicia, siempre que no comprometan la investigación.

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