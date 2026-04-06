Argentina: cae supuesto encubridor de adolescente que mató a alumno en Santa Fe

El nuevo detenido por el fatal tiroteo en la escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, Santa Fe, es un adolescente de 16 años al que los investigadores apuntan como encubridor del autor principal. El chico fue localizado en la Ruta Nacional N° 11, en compañía de sus padres cerca de la localidad de Nelson a más de cien kilómetros de donde ocurrió el ataque la semana pasada.

Según el medio argentino Clarín, las averiguaciones indican que el ahora detenido tenía información previa sobre el tiroteo en el que murió Ian Cabrera, de 13 años, y otros dos resultaron heridos.

El fatal tiroteo tuvo lugar el lunes 30 de marzo y el autor, un adolescente de 15 años, usó una escopeta 12/70 de doble cañón que pertenecía a su abuelo. De acuerdo con los informes recogidos, luego de acabar con la vida de Ian, el atacante recargó el arma y siguió disparando causando el pánico de todos los presentes que comenzaron a correr hacia las distintas salidas.

Se trató de un ataque planificado

Clarín informa que los fiscales que llevan adelante la causa por el homicidio consideran que el autor tuvo “una planificación relacionada con vínculos en redes sociales”. Los investigadores hacen foco en una serie de conversaciones presuntamente realizadas por el tirador y otro grupo de jóvenes en la plataforma Discord.

En los chats interactuaba con otros usuarios y hacía referencias a otras masacres en distintas escuelas de Estados Unidos y Serbia. Luego de la tragedia, el supuesto perfil del atacante recibió comentarios de distintos usuarios celebrando lo ocurrido y pidiendo su libertad, recoge Clarín.

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Atacante sufría bullying y es inimputable

El autor del tiroteo, identificado con las siglas G.C., aparentemente y según el testimonio de estudiantes y miembros de la comunidad educativa, era víctima de hostigamientos constantes por parte de compañeros y provenía de un entorno familiar problemático. No obstante, participaba de actividades recreativas y prácticas deportivas y tenía buenas calificaciones.

Pese a la gravedad de lo sucedido, el adolescente no será procesado por el crimen de Ian Cabrera, teniendo en cuenta que de acuerdo a la legislación vigente se trata de un menor no punible. Dentro del marco legal, se buscará garantizar una respuesta adecuada y otorgarle medidas de contención.