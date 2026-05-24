Cuba agradece nueva donación de 15.000 toneladas de arroz enviada por China

"Este importante cargamento, que arribó el sábado al Puerto de La Habana, marca el inicio de un nuevo donativo de 60.000 toneladas en total, que arribarán gradualmente a nuestra patria", escribió el mandatario en las redes sociales.

Díaz-Canel indicó que "ese noble gesto de solidaridad" del Gobierno chino "llegará a millones de consumidores a lo largo de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, además de a nuestras instituciones de salud y educación".

"Los entrañables lazos de amistad y cooperación que nos unen se fortalecen en momentos cruciales", resaltó.

El pasado marzo, Cuba recibió un envío de 15.600 toneladas de arroz de China que completó un donativo anterior de Pekin de un total de 30.000 toneladas del cereal, uno de los alimentos básicos de la dieta de los cubanos.

A finales del pasado enero, el presidente chino, Xi Jinping, aprobó una ayuda a Cuba que incluye la asistencia financiera de 80 millones de dólares y una donación de 60.000 toneladas de arroz, la mayor anunciada para la isla.

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Además, en 2024 China ya había concedido una donación de 100 millones de dólares a la isla.

Pekin ha prometido "seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades" a Cuba y ha expresado su oposición a la "interferencia por parte de fuerzas extranjeras" en la isla, refiriéndose a las presiones de Estados Unidos sobre La Habana con un bloqueo petrolero desde enero y el endurecimiento de las medidas para sectores vitales de la economía.

En la escalada de tensiones con La Habana de las últimas semanas, Washington ha enfatizado sobre la supuesta presencia de bases militares chinas en Cuba, con la advertencia de que "no tolerará" bases militares y centros de inteligencia de sus "adversarios" en la isla.

Al respecto, Pekín respondió que "inventar pretextos y difundir rumores para difamar no puede servir de justificación para el bloqueo brutal y las sanciones ilegales de EE.UU. contra Cuba".

La economía de Cuba arrastra una crisis prolongada que se ha profundizado en los últimos cinco años, con una contracción económica del 15%, según datos oficiales.

La Habana y Pekín mantienen una estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la isla.